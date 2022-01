Váratlan pártfogót kapott a forint: az omikront

Miért nem tudott tartósan dollárvásárlást – és ezen keresztül forinteladást – generálni az erőteljesen héja hangvételű Fed-jegyzőkönyv, arra a következő magyarázatot adta Francesco Pesole, az ING devizastratégája: a decemberi Fed-ülés óta annyiban változott a helyzet, hogy

az omikron vírusvariáns futótűzszerű elterjedése új kockázatokat teremtett az amerikai gazdaság számára is, ezért nem is árazzák be erőteljesen a piacok a jegyzőkönyv sugallta kamatemeléseket

– legalábbis, amíg újabb adatok nem bizonyítják, hogy a gazdaság továbbra is lendületesen növekszik. A pénteki NFP munkaerőpiaci adatok kulcsfontosságúak lesznek – tette hozzá az elemző.