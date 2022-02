A streaming szolgáltatók közül a Netflix bizonyult a legnépszerűbbnek, a magyar felhasználóknak több mint a harmada használja

– derült ki a JustWatch közleményéből.

Az előfizetők közül 35 százalék nézi a Netflixet, az eddig második legnépszerűbb HBO Go-t, amely most csak 14 százalékot ért el, megelőzi a Prime Video, amelyet 29 százalék használ. Az Apple TV+-t 9 százalék, míg a Horizon Go-t 6 százalék veszi igénybe, 7 százalék pedig más szolgáltatót választott. A felmérés a tavalyi utolsó negyedév adatait tükrözi.

Magához tért a Netflix zuhanásából, miután Bill Ackman befektető alaposan bevásárolt a cég részvényeiből. A Netflix idén árat emelt, amely nem tetszett az amerikaiknak és a kanadaiaknak sem, ennek ellenére nem mondtak le a szolgáltatásról. Az Egyesült Államok és Kanada a Netflix legnagyobb piaca, 2021 szeptemberétől 74 millió ügyféllel. A régió költése a 2021-es harmadik negyedévben a vállalat bevételének közel 44 százalékát adta, azaz mintegy 3,3 milliárd dollárt jelentett.