A Wagner-csoport – hivatalos orosz álláspont szerint nem is létező orosz zsoldoshadsereg – zsoldosait Afrikából Kelet-Európába telepítik át, miközben Moszkva tovább növelte az ukrán határnál állomásoztatott haderő létszámát is – közölte a The Daily Beast.

A Putyin magánhadseregének tartott Wagner-csoport húsz katonája januárban elhagyta a Közép-afrikai Köztársaságot, és továbbiak készülnek távozni

– számoltak be az afrikai ország kormányzati tisztviselői a lapnak.

Egy katonai tisztviselő szerint az elmúlt négy évben ez volt az első alkalom, hogy a Közép-afrikai Köztársaság kormánya által felbérelt zsoldosok nagyobb létszámban távoztak az országból. A lap azt is tudni véli, hogy a Wagner-csoport egy Task Force Rusich nevű szárnya szintén arra készül, hogy beszivárogjon Ukrajnába.

Fotó: Anadolu Agency / AFP

A BBC korábban a Wagner-csoport egy feltételezett tagja által elhagyott tableten olyan dokumentumot talált, amely egy líbiai akcióhoz szükséges fegyvereket listáz. Szakértők szerint a felsorolt katonai eszközökből arra is fény derült, hogy a Wagner-csoport a fegyverek beszerzéséhez orosz állami segítséget is kaphat.

A Wagner-csoport és más, feltételezetten orosz kötődésű zsoldosseregek gyakran jelenhetnek meg olyan országokban, ahol orosz érdekeket sértő változások történnek, de nincs lehetőség hivatalos beavatkozásra. A Bellingcat szerint például hasonló célból érkezett korábban 200 orosz zsoldos Fehéroroszországba.

A Wagner-csoport nevű több ezer fős magán katonai vállalkozást 2014-ben Dmitrij Utkin egykori orosz kommandós alapította, azonban orosz újságírók szerint nem ő, hanem Putyin elnök bizalmasa, egykori szakácsa, Jevgenyij Prigozsin a társaság vezetője, akinek korábbi biztonsági embere volt Utkin.

Oroszország a hét elejéig több mint 130 ezer katonát telepített Ukrajna határaihoz, és Moszkva emellett bevethető zsoldosok toborzására is törekszik

– állítja az ukrán katonai hírszerzés.

Eközben Joe Biden, az Egyesült Államok elnöke arra figyelmeztetett, hogy Oroszország februárban megindíthatja az Ukrajna elleni támadást. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Biden bejelentését követően egyes források szerint azt kérte az amerikai elnöktől, hogy óvatosan bánjon a rémhírekkel.

Az Egyesült Államok több millió dolláros katonai segélyt nyújt Ukrajnának, de nem tett ígéretet arra, hogy egy esetleges orosz invázió esetén szárazföldi erőkkel is támogatná az országot.

A Kreml többször is tagadta a megszállás tervét.