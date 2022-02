Pénteken mutatja be a járvány utáni jövőjét megalapozó költségvetését Szingapúr. A városállam pénzügyileg újjáépítené magát, hogy felkészülhessen az egyre jobban elöregedő társadalom miatt a jövőben jelentkező egészségügyi kihívásokra is – számolt be róla a Bloomberg.

A járvány uralta az előző évek költségvetését

Lawrence Wong pénzügyminiszter az április 1-jén kezdődő pénzügyi évre vonatkozó kiadások között kiemelte, hogy 500 millió szingapúri dollár (372 millió dollár) értékű munkahely- és vállalkozástámogatási csomagot indítanak a koronavírus-járvány utáni talpra állásért küzdő szektorok számára, valamint néhány segélyprogram meghosszabbítására.

Fotó: AFP

Az idei költségvetés szigorításokat is tartalmaz, aminek a fő oka az, hogy az elmúlt két évben közel 100 milliárd szingapúri dollárt költött az állam a pandémiához kapcsolódó kiadásokra. Emiatt a tartalékokhoz is hozzá kellett nyúlni a kormánynak, és az elmúlt két évben költségvetési hiányt kellett elkönyvelni.

Az elsődleges kihívás a költségvetés normalizálása, miközben biztosítani kell, hogy a fellendülés is folytatódjon, egyúttal az inflációs nyomást is kordában kell tartani

– ismertette Trinh Nguyen, a Natixis SA hongkongi közgazdásza.

A gazdaság újraindítása

Miután a koronavírus-helyzet stabilizálódott a városban, Szingapúr a hét első felében több járványügyi intézkedésen is enyhített a gazdaságának további újranyitása érdekében, valamint a turisták és a külföldi munkaerő visszacsalogatása miatt is.

Az irányadó szingapúri tőzsdemutató, a Straits Times Index a világ egyik legjobban teljesítő részvényindexe volt idén, csaknem 10 százalékos emelkedést mutatott be év eleje óta.

A kereskedelmi minisztérium csütörtöki közleménye szerint 3-5 százalékos GDP-növekedést várnak 2022-re.

Fotó: AFP

Wong pénzügyminiszter elmondta, hogy miközben az exportorientált ágazatok, mint a feldolgozóipar és a kereskedelem erősek maradnak, addig a közlekedéshez és a turizmushoz kapcsolódó ágazatok sérülékenyebbek lettek.

A gazdaság újraindításához és a költségvetés rendbetételéhez nagy valószínűséggel az adóemelés eszközéhez nyúl majd a kormányzat.

Ennek első lépése az áru- és szolgáltatási adó (lényegében az áfa helyi megfelelője) 7 százalékról 9 százalékra történő emelése.

Az országban 15 éve nem történt adóemelés.

Sok más országhoz hasonlóan Szingapúr sem tudta elkerülni a vártnál magasabbra csapó inflációt, januárban nyolc éves rekordot döntött, 4 százalékos volt. Erre válaszul a helyi jegybank az elmúlt négy hónapban kétszer is a kamatemelés mellett döntött.