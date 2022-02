Kedden kerül az orosz törvényhozás alsóháza, a duma elé az a határozati javaslat, amely felszólítja Vlagyimir Putyint, hogy ismerje el önálló államnak a két szakadár ukrán területet, az úgynevezett luhanszki és donyecki köztársaságokat – jelentette az Interfax. A javaslatot a kommunista párt nyújtotta be a múlt hónapban, és azt várhatóan el is fogadják majd. A The Moscow Times szerint szakértők úgy vélik, az elismerés lehet a Donyec-medence annektálásának lehetséges előjele.

Az Interfax beszámolója szerint az illetékes parlamenti bizottság a határozati javaslat két változatát fogadta el hétfőn. Az egyik közvetlenül az elnököt szólítja fel az elismerésre, a másik előzetesen konzultációt kért a moszkvai védelmi és külügyminisztériumtól.