A világ egyik legnagyobb gazdaságában több ezer munkavállaló kényszerült korábbi lakhelye elhagyására, és munkavállalás céljából távoli helyekre költözni. A szakképzett dolgozókért azonban nem csupán a vállalatok, hanem a városok is versenyeznek, közülük jó néhány komoly ösztönzőket kínál azoknak, akik náluk telepednek le – számolt be róla a Fox Business.

Az ösztönzők széles repertoárját vetik be a települések a potenciális betelepülők odacsalogatása érdekében, többek között földet és kriptodevizát is kínálnak nekik. Azonban sokszor feltételekhez kötik ezeket a kedvezményeket: akad olyan település, amelyik egyéves ott-tartózkodás után fizet, de van olyan is, amelyik havi részletekben folyósítja az ígért összeget. A Stacker.com összegyűjtötte a 10 legcsábítóbb ígéretet bevető várost.

Bentonville, Arkansas

Bentonville a Walmart székhelye, így érthető, hogy tárt karokkal várja a dolgozókat. 10 ezer dollárt (több mint 3 millió forint) ajánl a potenciális lakosoknak. A szóban forgó összeget készpénz vagy kriptovaluta formájában kaphatják meg a Finding NWA program részeként, amelybe az Északnyugat-arkansasi Tanács több mint 1 millió dollárt fektetett be az ösztönzés költségeihez való hozzájárulás érdekében. Ugyanakkor komoly kritériumoknak kell megfelelni.

Fotó: Shutterstock

A kedvezmény igénybevételéhez olyan legalább 24 éves személyek pályázhatnak, akik az Egyesült Államokban munkavállalásra jogosultak és teljes munkaidőben foglalkoztatottak, és legalább kétéves munkatapasztalattal rendelkeznek. Fontos feltétel, hogy Arkansas államon kívülről kell áttelepülnie a dolgozónak.

New Haven, Connecticut

Szintén 10 ezer dollárral várja új lakosait New Haven. A 134 ezer lakosú város emellett nullaszázalékos kamatozású hitelt is biztosít, amelyből évente 20 százalékot elengednek, azaz 5 év ott élés után teljes egészében elengedik.

West Lafayette, Indiana

West Lafayette a Purdue Egyetem otthona. A Work From Purdue ösztöndíjprogram keretében 1000 és 5000 dollár közötti összeget fizet azoknak, akik távmunkában dolgoznak és a helyi Discovery Park kerületben élnek. Az összegre a jelentkezőknek pályázniuk kell, és a pozitív döntést követően hat hónapon belül a városba kell költözniük, és legalább egy évig ott is kell élniük.

Newton, Iowa

Newton városa 10 ezer dollárt ajánl az odaköltözőknek. Azonban szigorú kritérium, hogy ennek igénybevételéhez legalább 190 ezer dollár értékű házat kell venni. Az ajánlat a 2023-ig vásárolt házakra vonatkozik, és a tranzakció lezárásakor fizetik ki. Bérleti díjra nem használható fel.

Lincoln, Kansas

Lincoln egy kisváros, az alacsony megélhetési költségekkel és az alacsony bűnözési statisztikával kampányol. Valamint ingyenes földterületet is biztosít a potenciális lakosoknak, melyek mérete 14 ezer és 35 ezer négyzetláb (1300 négyzetméter és 3250 négyzetméter) között mozog. Mobil házak építését és haszonállatok tartását az ingyen adott földeken nem engedélyezi a város.

Topeka, Kansas

Topeka két különböző opciót is felajánlott a potenciális lakosoknak. 15 ezer dollárt (4,5 millió forintot) ad azoknak, akik otthont vásárolnának a városban, és 10 ezret ajánl azoknak, akik bérelni szeretnék a lakásukat.

Bemidji, Minnesota

A Zoom városaként elhíresült Bemidji 2500 dollárt kínál leendő lakosainak a költözési költségek fedezésére. Az összegre azok pályázhatnak, akik teljes munkaidőben, távmunkában dolgoznak, és jelenleg legalább 60 mérföldre (96 kilométerre) élnek a várostól.

Fotó: Shutterstock

North Platte, Nebraska

A 23 ezer lakosú North Platte 5000 dolláros aláírási bónuszt ajánl fel azoknak, akik elfogadnak egy állást a városban.

Tulsa, Oklahoma

Tulsa 10 ezer dollárt fizet ki egy összegben azoknak, akik a távmunkát választják, és lakást vásárolnak a városban. Ehhez mindössze annyi feltételt szabnak, hogy a dolgozó egy éven belül Tulsába költözzön, teljes munkaidőben távmunkásként dolgozzon, valamint 18 évesnél idősebb amerikai lakos legyen.

Morgantown, Nyugat-Virginia

A harmincezres Morgantown 12 ezer dollárt ad havi részletekben a potenciális lakosoknak, és ingyenes belépést biztosít a helyi coworking térbe is. A kritérium annyi, hogy Nyugat-Virginia államon kívülről kell érkeznie a munkavállalónak, akinek teljes munkaidőben, távmunkában kell dolgoznia.