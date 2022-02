Jelentősen megugorhat a Lengyelországba irányuló német üzemanyag-turizmus, miután Varsó keddtől ideiglenesen 23 százalékról 8 százalékra csökkentette a gázolaj és a benzin adóját – mondta el a DPA német hírügynökségnek Hans-Joachim Rühlemann, a keletnémet tartományokban működő Északkeleti Benzinkút-ipari Szövetség vezetője.

Fotó: ddp images via AFP

Rühlemann szerint az egyesület jövő hétvégén tud pontosabb helyzetértékeléssel szolgálni, ám

nem sok jót ígér a határ közeli német üzemanyag-állomások számára, hogy most már literenként akár 65 eurócenttel is olcsóbb lehet a lengyel benzin a németnél.

A szövetség mintegy 300 benzinkút forgalmát figyeli Berlinben és a keletnémet tartományokban.

A szászországi Pirna rendőrkapitányságának tájékoztatása szerint ugyanakkor kedden reggel nem volt nagyobb forgalom a Lengyelországba vezető utakon, mint az előző napokon. „Figyeljük a helyzetet, de jelenleg nem regisztrálunk a szokásosnál nagyobb forgalmat az A4-es autópályán” – mondta a szóvivő.

Rühlemann szerint

az árkülönbség katasztrofális következményekkel jár a keletnémet területek gazdaságára nézve. Több száz benzinkút üzemel a lengyel határ közelében, amelyek a létüket féltik.

„Még soha nem voltunk olyan nehéz helyzetben, mint most, sokan fontolóra veszik a bezárást” – mondta. Ebben az esetben pedig rengetegen elveszítenék a munkájukat. A benzinkutaknál vásárlók száma már eddig is 70 százalékkal zuhant.

A kutak tudvalevőleg a kiegészítő üzletágakból, például a kávé- és snackszolgáltatásból, valamint az újságértékesítésből is profitálnak. Ha azonban a vásárlók elmaradnak, ezek a bevételek is kiesnek. „Amikor a kollégáim felhívnak, kétségbe vannak esve, mert nem tudják, mit tegyenek” – tette hozzá Rühlemann, aki maga is egy berlini benzinkutat üzemeltet.

Az egyesület szerint az egyetlen megoldás az lenne, ha az olajipari vállalatok eleget tennének követelésüknek, és az eddigi literenkénti 1-1,2 centes jutalékot megemelnék, másképp az üzemeltetők elkerülhetetlenül tönkremennek. A multikat azonban nem érdekli, hogy az autósok a határnak melyik oldalán tankolnak, ezért eddig nem figyeltek a német kisvállalkozók segélykiáltásaira – jegyezte meg végül Rühlemann.