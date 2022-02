Liam Peach szerkesztőségünk kérdésére azt válaszolta, hogy a csehországi inflációs folyamatok a befektetőket is aggaszthatják. Mint megírtuk, csaknem 10 százalékra gyorsult a fogyasztóiár-index Csehországban januárban, a helyi statisztikai hivatal 9,9-es éves adatot közölt.

A CE szakembere szerint az emelkedés nagy részét az egekbe szökő energiaárak okozzák, az árindex az összes közép-európai országban messze a jegybanki cél felett alakul, az országok munkaerőpiacai egyaránt feszesek, és a túlhevülés jelei is mutatkoznak.

Fotó: LUKAS KABON/AFP

Liam Peach kiemeli, az ár-bér spirál kialakulásának kockázata is kézzelfogható közelségbe került, ugyanis az inflációs várakozások a tényleges indexnél magasabb szinten rögzültek, munkaerőhiány is érezhető a gazdaságokban, és az áremelkedés tényleges üteme is gyors. A Capital Economics térségi szakértője úgy látja, hogy a másodlagos hatások egész évben erősek maradnak, a következő években messze a nemzeti banki célok felett alakul az árindex, ami folyamatos szigorításokra kényszeríti a kormányokat a költségvetési és a jegybankokat a monetáris politikában. A folyamat végén az irányadó kamatok 4-5 százalék körül alakulhatnak majd – írta a VG-nek a CE feltörekvő piaci elemzője.

Csehországban a januári adat a legnagyobb mértékű éves szintű drágulás 1998 júliusa óta, amikor 10,4 százalék volt az infláció. Januárban az áram 39, a gáz pedig 31 százalékkal került többe, mint decemberben. Áremelő hatása volt annak is, hogy januárban megszűnt az áram és a gáz ideiglenes, néhány hónapos áfamentessége Csehországban. Az infláció alakulása lényegében megfelel a piaci elemzők várakozásának.