Petneházy Gyula, a Kijevi Magyarok Egyesületének elnöke családjával ellentétben nem menekült el az ukrán főváros környékéről, hanem Kijev elővárosában tartózkodik. A VG Podcastnak azt mondta, ott nincsenek légvédelmi szirénák, de viszonylag jól működik az internet, és a helyiek a Viberen tartják a kapcsolatot, értesítik egymást. Ugyanakkor az Ő környezetében óvóhelyet sem találni, a szomszédság a saját pincéjét tudja használni légitámadás esetén. A helyi civilek amennyire lehet felkészültek: Molotov-koktélokat készítettek, és tankcsapdákat csináltak.

Fotó: LEON KLEIN / AFP

Úgy véli, hogy hamarosan elérik a várost az orosz csapatok, az előrenyomulás azért lassult le, mert az ukrán hadsereg felrobbantotta a környező hidakat, és utakat. Így csak kerülővel lehet elérni Kijevet. Szerinte hiába vannak komoly, modern fegyverei az oroszoknak, számtalan nagyon fiatal, illetve idős katonát küldtek az ukrajnai invázióra. Az Ukrajnában élő Petneházy szerint jól mutatja a harci morál alacsony szintjét, hogy egy vidéki többgyermekes asszony kamráját kirámolták, friss élelmiszereket vittek el a támadók, de az asszonyt nem bántalmazták.

Petneházy Gyula szerint sokan maradtak Kijevben, egyelőre lehet élelmiszert is vásárolni, és – ha nem is minden benzinkútnál –, de még üzemanyagot is lehet tankolni.