A leggazdagabb orosz oligarcha eddig simán megúszta a nyugati szankciókat

Vlagyimir Putyin egyik közeli barátja, aki Oroszország leggazdagabb embere is egyben nem szerepel egyetlen oligarchák ellen hirdetett szankciós listán sem. Vlagyimir Potenin gyakran nyaral együtt az orosz elnökkel, illetve sporttársak is, hiszen együtt szoktak jégkorongozni. A személyes érintettség mellett Potenin tevékenysége szinte az egész ország gazdasági életét áthatja. Érdekeltségei vannak a bányászatban, az ingatlanszektorban és az energiaiparban is.

18 perce | Szerző: P. A. R.

Oroszország leggazdagabb emberét nem érintik a nyugati szankciók - írta meg a Business Insider. Vlagyimir Potanin dokumentáltan a leggazdagabb orosznak számít a Bloomberg milliárdosokról szóló indexe alapján. A vagyona jelenleg majdnem 25 milliárd dollárra tehető és köztudott, hogy Vlagyimir Putyin személyes barátja. Közeli kapcsolatuk nem csak üzleti jellegű, hiszen gyakran szoktak együtt jégkorongozni is az elnökkel. Potenin még a 2018-as "Putyin-listára" is felkerült, ami az orosz elnökkel kapcsolatban álló jelentős orosz politikai személyiségeket és oligarchákat listázta. Ennek ellenére a milliárdost nem érintik a nyugati szankciók, pedig más ismert oligarchák a vagyonuk zárolására és országokból való kitiltásokkal voltak kénytelenek szembenézni. Ezeknek az intézkedéseknek az egyik leghíresebb áldozata Roman Abramovich, a Chelsea labdarúgó csapatának a tulajdonosa volt. A képen Valgyimir Potenin látható. Fotó: MIKHAIL KLIMENTYEV / AFP Annak ellenére, hogy a személyét nem érintik a szigorú nyugati intézkedések a vagyona jócskán megsínylette az elmúlt heteket. Az Ukrajna ellen indított háború kirobbanása óta nagyjából negyedével csökkent a vagyona, így jött ki a Bloomberg által közölt majdnem 25 milliárd dolláros érték. Potenin vagyonának jelentős része a Nornickel-ből, a világ legnagyobb finomított nikkelgyártó cégéből származik. Az 58 éves milliárdos a vállalat többségi részvényeinek többségével, majdnem 35 százalékával bír és a vezérigazgatói tisztséget is betölti a cég élén. A Nornickel a világ nikkeltermelésének 22 százalékáért, palládiumtermelésének pedig a 40 százalékáért felelős. A vállalat bevétele 2021-ben majdnem 18 milliárd dollár lett. A Nornickel mellett Potenin jelentős érdekeltségekkel rendelkezik a bánya- és az energiaiparban, illetve hatalmas ingatlanportfóliója is van. Emellett az orosz Petrovax gyógyszeripari vállalatot is ő irányítja. A kép bal felső sarkában Potenin éppen a jobb kezével törli az arcát. Fotó: SERGEY GUNEEV / AFP Látható, hogy a Vlagyimir Potenin az orosz gazdasági élet egyik legfontosabb szereplője, érdekeltségei szinte egész Oroszországot behálózzák. Annak tükrében, hogy a Putyinhoz közeli milliáros kört milyen mértékben szankcionálják a nyugati országok egyelőre érthetetlen, hogy Potenint miért nem érintik ezek az intézkedések.

