Roman Abramovics, prominens orosz oligarchára, többek között a londoni Chelsea futballklub tulajdonosára, Putyin orosz elnökhöz fűződő kapcsolatai miatt március elején szankciókat vetett ki az Egyesült Királyság és az Európai Unió. Feltételezhetően az volt a terv, hogy ezzel párhuzamosan az Egyesült Államok pénzügyminisztériuma is bejelenti Abramovics ottani vagyonának befagyasztását.

A Wall Street Journal értesülései szerint az amerikai szankciók elhalasztására a Fehér Ház Nemzetbiztonsági Tanácsának kérésére került sor. A lap szerit ennek az volt az oka, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök egy nemrégiben folytatott telefonbeszélgetés során azt tanácsolta Biden elnöknek, hogy várjon még az Abramovics elleni szankciókkal, mert fontos közvetítőnek bizonyulhat Oroszországgal folytatott béketárgyalások során.

2015. december 19-én a londoni Stamford Bridge stadionban készített kép Roman Abramovics orosz üzletemberről, az angol labdarúgó-bajnokság élvonalában játszó Chelsea tulajdonosáról.Fotó: Facundo Arrizabalaga

A Fehér Ház Nemzetbiztonsági Tanácsának szóvivője megerősítette a lapnak, hogy Biden elnök több szankcióval kapcsolatban is konzultált az ukrán elnökkel, köztük az Abramovics ellen tervezett büntetésekről is, de nem erősítette meg, hogy azok amerikai elhalasztása az oligarcha béketárgyalásokon betöltött bármilyen szerepe miatt történt volna.

Több brit és európai tisztviselő is azt állította a WSJ-nek, hogy nincs tudomásuk arról, hogy Zelenszkij elnök külön kérte volna vezetőiket, hogy ne alkalmazzanak szankciókat Abramovicscsal szemben. Több ukrán tisztviselő és más nyugati kormányok tisztviselői is szkeptikusak azzal kapcsolatban, hogy Abramovics bármilyen szerepet is vállalhatna a béketárgyalásokban.

Némileg többet sejtet Abramovics szóvivője, aki egy közleményben kijelentette, hogy „a tárgyalások szempontjából és azok sikere érdekében nem hasznos sem a folyamatot, sem Abramovics úr részvételét kommentálni”. Később azonban a szóvivő megerősítette érintettségét, és elmondta, hogy felajánlotta, hogy segít az ukrán kormánynak „békés megoldást találni”.

Az Egyesült Államok döntése, hogy elhalasztja Abramovics szankcionálását, mindenesetre váratlan fordulatot jelent a Nyugat stratégiájában, amely a Kremlhez kötődő gazdag oligarchák megbüntetésére irányul, hogy ezzel is nyomást gyakoroljon Putyinra. Noha több nagy tekintélyű orosz üzletember is felszólalt a háború ellen,

Abramovics az egyetlen oligarcha, aki nyilvánosan kijelentette, hogy megpróbálja rávenni Moszkvát a konfliktus békés megoldására.

A The Wall Street Journalnak nyilatkozó amerikai tisztviselők hangsúlyozták, hogy nincs okuk feltételezni, hogy Abramovics különösebben segítőkész volt az ukrán és az orosz kormány közötti közvetítésben. Szerintük Abramovics legfeljebb azután kerülhetett a képbe, hogy ukrán kormánytisztviselők olyan orosz kapcsolatokkal rendelkező embereket kerestek meg, akik esetleg hidat képezhetnek Putyinhoz.

Abramovics érintettségét látszik alátámasztani, hogy magánrepülőgépei a repülési adatok szerint az elmúlt hetekben Oroszország, Törökország és Izrael között cikáztak, míg egy ügyet ismerő személy elmondta, hogy az oligarchát február végén a fehérorosz fővárosban látták a tárgyalások egyik fordulója során.