Sereghajtóból éllovas: sikersztoriktól hemzseg a tőzsde – duplázhattak a „lengyel Mollal" a befektetők

Fej-fej mellett halad idén a BUX és a lengyel WIG 20 index. A lengyel tőzsde sztárrészvényeivel duplázni is lehetett az év eleje óta, de így is maradt még ígéretes sztori a legnagyobb régiós tőkepiacon.
Kadlót Tibor
2025.11.21, 19:20
Frissítve: 2025.11.21, 19:49

Nem lehet okuk a panaszra idén a tőzsdézőknek, és nemcsak azok arathattak babért, akik a technológiai szektor és az AI-térnyerés által fűtött amerikai vagy nyugat-európai piacokon fektették be pénzüket, hanem a régiós papírokra tették le voksukat. A szlovén és a horvát tőzsde szárnyalása mellett a térség legnagyobb tőkepiaca, a lengyel tőzsde is bőkezűen méri idén a hozamokat.

Tele ígéretes részvényekkel a lengyel tőzsde / Fotó: Reuters

A Varsói Értéktőzsde fő részvénykosara, a WIG 20 32 százalékot menetelt idén, ezzel fej-fej mellett áll a hazai BUX index teljesítményével.

A húsz lengyel blue chip részvény közül csupán egyetlen, a nálunk is ismert CCC cipőboltlánc kurzusa ereszkedett. Igaz, a mínusz itt kifejezetten tetemes, a társaság tőzsdei értéke közel negyedével apadt 2025-ben.

A többi varsói nagypapír többsége viszont jelentősen, pár kivétellel két számjegyű mértékben drágult, a legjobban teljesítő helyi részvényekkel pedig akár duplázhattak is a tőzsdézők.

Duplázhattak a „lengyel Mollal” a befektetők

A lengyel tőzsde idei legnagyobb sztárja a PKN Orlen, amely 110 százalék feletti ralit tudhat maga mögött. A Mol olajpiaci riválisa, a Magyarországon is benzinkúthálózattal rendelkező vállalat megszolgálta a belé vetett bizalmat, a héten közzétett negyedéves jelentésében ugyanis ötödével megugró alapnyereségről és több mint tízszereződő adózott profitról adott számot.

Közel járnak a duplázáshoz az mBank részvényei is, melyek 90 százalékkal értékelődtek át az év eleje óta. A lengyel energiaszektor az Orlenen túl is jó választásnak bizonyult, a PGE áramszolgáltató részvényei bő 70 százalékkal drágultak. Hasonló teljesítményt tud felmutatni a rézbányászatban és fémgyártásban élen járó KGHM iparvállalat is.

Kiemelkedő, 60 százalék feletti árfolyamnyereséget tehettek zsebre fogyasztóbarát árai és Európa-szerte gombamód szaporodó üzleteiről ismert Pepco kiskereskedelmi lánc részvényesei is.

Ilyen kiugró hozamokra a közeljövőben nem sok helyen lehet számítani, a lengyel piacon ezzel együtt továbbra is tartogathat vonzó lehetőségeket az aktuális elemzői célárak alapján.

 A lengyel tőzsde idei sereghajtója válhat éllovassá

Az előttünk álló időszak legnagyobb nyertese az idei sereghajtó CCC lehet, melynek papírjai több mint 50 százalékkal lehetnek alulértékeltek a brókerházak szerint.

  • Mintegy negyedével értékelődhetnek fel a kelet-európai Amazonként is aposztrofált Allegro online kereskedelmi platform részvényei is, 
  • és hasonló hozampotenciált rejthet a Sinsay, a Reserved és más fast fashion márkákat tulajdonló LLP is.
  • Bő 20 százalékos hozam reményével lehet beszállni jelenleg az Alior Bank és az élelmiszerboltlánc Dino Polska papírjaiban is.

A 2025-ös lengyel sztárrészvényekkel viszont jobb csínján bánni, az éllovasok közül a PKN Orlen, az mBank és a Pepco árfolyamában is jelentős lejtmenetre számítanak az elemzők.
 

