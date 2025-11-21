Milliárdos fegyverkezésbe kezdett Románia: NATO-kompatibilis haderőt építenek a keleti szárny védelmére

Románia haderőfejlesztése nem pusztán a biztonsági helyzetre reagál, hanem a gazdasági önállóságot is célozza – derült ki az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány A közép-európai és amerikai védelmi ipar az orosz–ukrán háború kirobbanása után című tanulmánykötetéből. Az ország a NATO-kötelezettségből iparfejlesztési stratégiát épít: a fegyverek beszerzése mellett már a gyártást, az összeszerelést, a karbantartást és a tudásátadást is Romániába tervezi hozni. Hosszú távon így a védelmi költségvetés jelentős része nem kifelé áramlik, hanem a román hadiipar megerősítését szolgálja.

A román haderő-modernizáció első fázisa a 2004-es NATO-csatlakozás után indult, amikor az ország stratégiai célként határozta meg a szovjet eredetű eszközök teljes leváltását. A MiG–21 Lancer gépek cseréjével az amerikai F–16-osok beszerzése jelentette az első nagyobb lépést, amelyet 2010-ben az Aegis-rakétavédelmi rendszer romániai üzembe helyezése követett. A dobókocka azonban nem csupán a fegyvercseréről szólt: a karbantartási és üzemeltetési kapacitások bővítése már ennél a szakasznál is gazdasági szempontokat hozott be a védelmi programba.

A következő évtizedben Románia már nem pusztán vásárlóként, hanem ipari együttműködő félként kívánt részt venni a fegyverbeszerzésekben. A modernizáció három stratégiai célt egyesít:

NATO-szabványú fegyverzet beszerzése, a légierőtől a páncélosokig.

A NATO-jelenlét bővítése Romániában, különösen a keleti szárny védelmére.

Hazai hadipari ellátás növelése, gyártással és összeszereléssel.

Tengeri beruházások: román gyártás, francia technológiával

A Fekete-tenger szerepe az ukrajnai konfliktus óta felértékelődött, ami új ipari befektetésekhez vezet a haditengerészetnél is. A román flotta orosz eredetű felszíni és víz alatti eszközei elavultak, ezért a 2019-ben elindított program négy új korvett beszerzését célozza a francia Naval Group technológiájával, román gyártással, a galaci hajógyárban.

A program késése jogviták miatt éveket csúszott, de végül létrejött az ütemterv. A beruházások nemcsak a fekete-tengeri katonai jelenlétet erősítik, hanem a román hajóipari kapacitást is, amely később aknamentesítő hajók és parti őrségi fejlesztések gyártására is alkalmas lehet. Ehhez közvetlenül gazdasági érdek társul: az offshore gázmezők védelme a román energiaszektor egyik stratégiai biztosítéka.

Páncélos és tüzérségi fejlesztések: beszerzésből összeszerelés

A szárazföldi haderő továbbra is a legnagyobb modernizációs költségeket viszi. A T–55 és TR–85 harckocsik kiváltását nyugati páncélosokkal tervezik, miközben a román kormány a Piranha V gyalogsági harcjárműveket már részben saját gyártásban állítja hadrendbe. A General Dynamics és a Romarm együttműködése lehetővé teszi, hogy a járművek összeszerelése Romániában történjen, ami a hadiipar egyik kulcspontú tudásátadását jelenti.