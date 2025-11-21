Olcsóbb, mint a pulykapénz: utalványdömpinget hoz a karácsony cégeknél – a nyugdíjasok után az alkalmazottak is örülhetnek ennek a juttatási formának

A mikro- és kisvállalkozások, egyre gyakrabban látják meg az utalványokban a dolgozói elégedettség és lojalitás erősítésének hatékony eszközét az utalványokban, köszönhetően a kedvező adózási környezetnek – vélekednek a dolgozói juttatások szakértői.

A nyugdíjas-utalványok a munkavállalók körében is kedveltté tették az utalványokat / Fotó: Havran Zoltán / Magyar Nemzet

Van egy, a munkahelyi vezetők számára feszültséget hordozó mondat, ami egy-egy dolgozó esetében az elégedetlenségét, törődés- vagy megbecsülésvágyát jelzi: ez a pedig így hangzik: „Tudunk beszélni?”. Egyre több kis- és közepes vállalkozásnál ismerik fel, hogy ilyenkor érdemes a csekély értékű ajándék juttatáshoz nyúlni, ami utalvány formában is adható, alkalmi motivációs eszköz lehet.

A csekély értékű ajándék, mint munkahelyi juttatás reneszánszát éli, mert szeretik a munkatársak, hiszen azt üzeni: a cég gondol rájuk, megbecsüli a munkájukat.

Az emberek jobban emlékeznek arra, ha valami számukra értékes tárgyat vagy élményt kapnak, mint ha egyszerűen csak pluszpénzt utalnak a számlájukra – mondta a Világgazdaságnak Fata László juttatási szakértő. Ráadásul a szabályozás szerint évente három alkalommal, meghatározott keretek között adható ilyen utalvány, alkalmanként 29 080 forint erejéig a bérhez képest sokkal kedvezőbb közterhek mellett.

Az utalványok egyik legnagyobb előnye, hogy rendkívül rugalmasan használhatók fel: a munkavállalók maguk dönthetnek arról, hogy

élelmiszert,

ruházatot

vagy akár háztartási cikkeket

vásárolnak belőlük. Ez különösen értékessé teszi őket, hiszen nem csak egyféle termékre vagy szolgáltatásra korlátozódnak. A munkaadók számára a vonzerőt a kedvezményes közteher mellett az egyszerű adminisztráció jelenti. A rugalmasság és egyszerűség ösztönzőleg hat a kisvállalkozásokra is, akik számára a munkavállalói juttatások terén különösen fontos a költséghatékonyság.

Utalványdömpinget hoz a karácsony

A idei évben az utalványok forgalma látványosan fokozódott, de már 2024-ben is háromszoros volt a kibocsátott utalványok volumennövekedése. A karácsonyi szezon közeledtével pedig további növekedést várnak a piacon.

A munkáltatók egyre gyakrabban választják ezt az alkalmi juttatási formát, hogy meglepjék dolgozóikat.

A cégvezetők számára kedvező, hogy az utalvány nemcsak a dolgozókat, hanem családtagjaikat is elérheti, így egy négytagú család esetében a támogatás a 350 ezer forintot is meghaladhatja éves szinten, az az összeg, amely összességében igen kedvező, 33,04 százalékos közteher mellett adható a dolgozóknak.