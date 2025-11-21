Deviza
infláció
Fed
infláció
MNB

MNB, infláció, G20 és az amerikai piac várakozásai – egyetlen hétbe sűrítve

Ez az időszak gazdasági szempontból kiemelten fontos. A MNB kamatdöntésétől kezdve az európai inflációs adatokon át a G20-csúcstalálkozóig minden esemény a pénzügyi és gazdasági stabilitás alakulását jelzi. Emellett a KSH, az amerikai kiskereskedelem és a Fed Bézs Könyv adatai is rávilágítanak a munkaerőpiac, a fogyasztás és a turizmus aktuális trendjeire, így a befektetők és a döntéshozók számára sűrű és izgalmas adatokat jeleznek.
Werderits Ivett
2025.11.21., 20:15

A Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa november 18-án úgy döntött, hogy az irányadó rátát nem változtatja meg. A jegybank ezt a döntést, azzal indokolja, hogy a globális és hazai gazdasági környezetben még továbbra is erős az inflációs és pénzügyi stabilitási kockázat. Ebben a helyzetben óvatos és türelmes monetáris politikára van szükség. Bár az infláció mérséklődni látszik, az MNB hangsúlyozta, hogy az árstabilitás eléréséig nem látja indokoltnak a kamatlábak csökkentését. 

A Központi Statisztikai Hivatal kedden közzétette a szeptemberi keresetekre vonatkozó adatokat. A teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 687 100, a nettó átlagkereset 475 100 forint volt idén szeptemberben.

Az infláció közelít a 2 százalékos célhoz

Az euróövezet fogyasztói árindexe októberben 2,1 százalék volt. Ez a szám teljes mértékben megegyezett az előzetes várakozásokkal és ez azt jelzi, hogy az infláció tovább közelít az Európai Központi Bank 2 százalék körüli céljához, vagyis a pénzromlás üteme fokozatosan mérséklődik. Ugyanakkor a szolgáltatások árai továbbra is jelentősebb ütemben emelkednek, ami azt mutatja, hogy bizonyos területeken még mindig erős az árnyomás. 

A november 22–23-i G20-csúcstalálkozó jelentős esemény a globális gazdaság és a nemzetközi együttműködés szempontjából. Az idei csúcsot Dél‑Afrikában rendezik, az első alkalommal Afrikában, így különösen nagy hangsúlyt kap a fejlődő országok támogatása, az adósságkönnyítések és a fenntartható növekedés finanszírozása. Napirenden van továbbá a klímaváltozás és az energiaátmenet kérdése, valamint a kritikus nyersanyagok és a mesterséges intelligencia szabályozása, amelyek a globális gazdaság és a digitális átállás szempontjából kulcsfontosságúak. Miközben a G20-csúcs a globális együttműködés erősítésére fókuszál, az IMF friss előrejelzése arra figyelmeztet, hogy 2030-ra évtizedes mélypontra süllyedhet a G20-országok növekedési üteme, ami sürgetőbbé teszi a döntéshozók gazdaságpolitikai lépéseit. 

