Megkezdődik a tej és a gyümölcslé dobozainak visszaváltása Magyarország közvetlen szomszédjában: ennyit fizetnek értük darabonként – megkérdeztük a Mohut, betétdíjas lesz-e nálunk is

Magyarország közvetlen szomszédágában, Romániában indítják el Európa első olyan nagyszabású kísérleti projektjét, amely kifejezetten az üdítőitalok és tejtermékek kartoncsomagolásainak gyűjtésére irányul. A projekt a Tetra Pak és a Mega Image, partnerségében a Maspex, a Tomra és a Brai Cata vállalatok együttműködésében valósul meg – számolt be róla az Economedia.ro román hírportál.

Az üdítőitalok és tejtermékek kartoncsomagolásainak gyűjtése is fontos lehet, megkérdeztük a Mohut, mit tervez vele / Fotó: Shutterstock

A Maszol erdélyi magyar hírportál cikke szerint a kezdeményezés célja a jelenlegi rendszer hiányosságainak pótlása, mivel ezek a csomagolások Közép- és Kelet-Európában nem tartoznak a kifejezetten ezekre irányuló gyűjtési és újrahasznosítási rendszerekbe. A Bukarestben és Brassóban zajló projekt keretében gyűjtőautomatákat telepítenek a kijelölt Mega Image üzletekbe, a fogyasztókat pedig arra ösztönzik, hogy gyűjtsék össze a kartoncsomagolásokat és vigyék el a gyűjtőhelyre. A legtöbb 2 literes, kiürített, megtisztított, nem összenyomott csomagolást elfogadják az automaták, olyanokat is, amelyeken a kupakokat is rajta hagyták. A visszaváltásért cserébe 0,5 lej (mintegy 38 forint) értékű vásárlási kupont kapnak a felhasználók.

A kísérleti projekt nyolc hónapon át zajlik majd, és a cél, hogy ez idő alatt egymillió csomagolást gyűjtsenek be a romániai piacról, hogy bizonyítsák, a megfelelő infrastruktúra megléte esetén ezek a csomagolások hatékonyan újrahasznosíthatók.

„Ez egy értékes magánkezdeményezés, amely lehetőséget ad arra, hogy specifikus információkat szerezzünk a csomagolások gyűjtéséről és újrahasznosításáról” – értékelte a kísérleti programot Diana Buzoianu környezetvédelmi miniszter. Hozzátette, hogy a cél a folyamat hatékonyságának tesztelése, a fogyasztói magatartás elemzése, valamint konkrét adatok biztosítása a jogi keretek javításához.

A csomagolások PolyAl (polimer + alumínium keveréke) rétegét például granulátummá alakítják, amelyet raklapok, autóalkatrészek vagy építőanyagok gyártásához használnak fel.

Lapunk megkereste a Mohut, hogy tervben van-e hasonló projekt, akár teszt jelleggel is, Magyarországon. Amint válaszolnak, frissítjük cikkünket.