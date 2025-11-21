Deviza
EUR/HUF383.44 +0.04% USD/HUF332.89 0% GBP/HUF436.11 0% CHF/HUF411.69 0% PLN/HUF90.43 0% RON/HUF75.31 0% CZK/HUF15.83 0% EUR/HUF383.44 +0.04% USD/HUF332.89 0% GBP/HUF436.11 0% CHF/HUF411.69 0% PLN/HUF90.43 0% RON/HUF75.31 0% CZK/HUF15.83 0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
újrahasznosítás
Románia
Mohu
hulladék
visszaváltás

Megkezdődik a tej és a gyümölcslé dobozainak visszaváltása Magyarország közvetlen szomszédjában: ennyit fizetnek értük darabonként – megkérdeztük a Mohut, betétdíjas lesz-e nálunk is

Romániában indul el a nagyszabású kísérleti projekt, amely kifejezetten az üdítőitalok és tejtermékek kartoncsomagolásainak gyűjtésére irányul. Megkérdeztük a Mohutól, várható-e hasonló itthon is.
VG
2025.11.21, 19:01
Frissítve: 2025.11.22, 06:15

Magyarország közvetlen szomszédágában, Romániában indítják el Európa első olyan nagyszabású kísérleti projektjét, amely kifejezetten az üdítőitalok és tejtermékek kartoncsomagolásainak gyűjtésére irányul. A projekt a Tetra Pak és a Mega Image, partnerségében a Maspex, a Tomra és a Brai Cata vállalatok együttműködésében valósul meg – számolt be róla az Economedia.ro román hírportál.

üdítőitalok és tejtermékek újrahasznosítás, visszaváltás, hulladék, Mohu Románia Magyarország
Az üdítőitalok és tejtermékek kartoncsomagolásainak gyűjtése is fontos lehet, megkérdeztük a Mohut, mit tervez vele / Fotó: Shutterstock

A Maszol erdélyi magyar hírportál cikke szerint a kezdeményezés célja a jelenlegi rendszer hiányosságainak pótlása, mivel ezek a csomagolások Közép- és Kelet-Európában nem tartoznak a kifejezetten ezekre irányuló gyűjtési és újrahasznosítási rendszerekbe. A Bukarestben és Brassóban zajló projekt keretében gyűjtőautomatákat telepítenek a kijelölt Mega Image üzletekbe, a fogyasztókat pedig arra ösztönzik, hogy gyűjtsék össze a kartoncsomagolásokat és vigyék el a gyűjtőhelyre. A legtöbb 2 literes, kiürített, megtisztított, nem összenyomott csomagolást elfogadják az automaták, olyanokat is, amelyeken a kupakokat is rajta hagyták. A visszaváltásért cserébe 0,5 lej (mintegy 38 forint) értékű vásárlási kupont kapnak a felhasználók.

A kísérleti projekt nyolc hónapon át zajlik majd, és a cél, hogy ez idő alatt egymillió csomagolást gyűjtsenek be a romániai piacról, hogy bizonyítsák, a megfelelő infrastruktúra megléte esetén ezek a csomagolások hatékonyan újrahasznosíthatók.

„Ez egy értékes magánkezdeményezés, amely lehetőséget ad arra, hogy specifikus információkat szerezzünk a csomagolások gyűjtéséről és újrahasznosításáról” – értékelte a kísérleti programot Diana Buzoianu környezetvédelmi miniszter. Hozzátette, hogy a cél a folyamat hatékonyságának tesztelése, a fogyasztói magatartás elemzése, valamint konkrét adatok biztosítása a jogi keretek javításához.

A csomagolások PolyAl (polimer + alumínium keveréke) rétegét például granulátummá alakítják, amelyet raklapok, autóalkatrészek vagy építőanyagok gyártásához használnak fel.

Lapunk megkereste a Mohut, hogy tervben van-e hasonló projekt, akár teszt jelleggel is, Magyarországon. Amint válaszolnak, frissítjük cikkünket.

Itt a Mohu nagy bejelentése: nem kell többé egyesével visszaváltani a palackokat

A Mohu továbbfejlesztette a REpont visszaváltási rendszert, és új, ömlesztett beöntésre alkalmas automatát telepített Budapest 3. kerületében, egy újonnan nyílt Príma-üzletben. Az új R2 elnevezésű automata – a norvég Tomra-gyártmányú, R1 típus továbbfejlesztett változata – már nemcsak a műanyag és fém italosdobozokat, hanem az üvegpalackokat is képes egyszerre, tömegesen kezelni – közölte november elején a vállalat.

A vállalat egyeztet a kiskereskedelmi hálózatokkal még további hat-nyolc ilyen automata telepítéséről, hogy a nagyobb vidéki városokban is elérhető legyen a megoldás. Mint mondták, a technológia előnye, hogy a palackokat nem egyesével kell bedobni, akár több tucat italcsomagolás is egyszerre beönthető, amit a gép automatikusan azonosít és feldolgoz. Ez a megoldás növeli a visszaváltás sebességét, csökkenti a sorban állási időt, így kényelmesebbé teszi a fogyasztók számára a visszaváltási folyamatot.

Tesztjelleggel Pilisvörösváron telepítettek először ilyen, úgynevezett „zsákos beöntésre” alkalmas automatát.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu