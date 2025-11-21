Elárulta Lázár János minisztériuma: ennyi pénzből épül most Magyarország – kétszáznál is több beruházás zajlik

Az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) országosan jelenleg közel 250 futó beruházást kezel, amelyek összértéke több mint 2500 milliárd forint, ebben útépítési és magasépítési beruházások egyaránt vannak – jelentette ki a tárca közigazgatási államtitkára a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Nagykállóban és Érpatakon megtartott tervezési fórumokon pénteken.

ÉKM-államtitkár: a tárca 250 futó beruházást kezel 2500 milliárd forint értékben / Fotó: Németh András Péter / Szabad Föld (képünk illusztráció)

Juhász Tünde az M3-as autópálya a nyíregyházi ipari parknál létesítendő új csomópontjának és kapcsolódó úthálózatának tervezéséről szóló rendezvényen emlékeztetett, az ÉKM-nek két alapjogszabálya született 2023-ban, az állami beruházások rendjéről szóló, illetve a magyar építészetről szóló törvény, amelyek alapján egy teljesen új eljárásrend, kormányzati struktúra és politika épül.

Elmondta, hogy az előbbi törvény és az ahhoz kapcsolódó kormány- és miniszteri rendeletek újfajta kormányzati politikát hívnak életre, a szempontok között a legfontosabb, hogy az állami beruházások során a beszerzésekben kiváló minőségű tervezés és kivitelezés valósuljon meg, ami előnyben részesíti és helyzetbe hozza a hazai építőipari tervezői vállalkozásokat.

Juhász Tünde kifejtette, hogy az új törvény értelmében kizárólag kiviteli tervek birtokában lehet kivitelezéseket, kivitelezési közbeszerzéseket kiírni, vagyis kiemelten fontos céllá vált, hogy előkészített projektek kerüljenek megvalósításra.

Az építés teljes menetét átláthatóvá tevő építményinformációs rendszer használata is kötelező lett, újfajta, átlátható, transzparens szabályokat vezettek be a beruházások elkülönített könyvelése érdekében. Emellett az állami beruházási törvény új minőségi kritériumokat – fenntarthatóság, környezetvédelem, digitalizáció és közösségi szerepvállalás – is előírt, amelyek egy közbeszerzési eljárás során előnyt jelenthetnek a hazai vállalkozások számára.

Fontos célokat teljesített az ÉKM

Az egyik legfontosabb szempont az egyajánlatos eljárások számának csökkentése volt, ennek eredményeként sikerült radikálisan csökkenteni az olyan beszerzések számát, ahol csak egy értékelhető ajánlat vezetett a közbeszerzés lezárásához és a szerződés megkötéséhez – hívta fel a figyelmet Juhász Tünde, hozzátéve, 2021-ben még nyolc százalék volt az egyajánlatos közbeszerzések aránya, ami idén már két százalékra csökkent.