Keleti szomszédunkban már a múlt év végén elkezdték bejelenteni a nagyvállalatok, hogy kénytelenek csökkenteni vagy felfüggeszteni a termelésüket a magas energiaárak miatt. Elsőként, decemberben az ország legnagyobb energiafogyasztója, a Marosvásárhely határában található, műtrágyát gyártó Azomureş vegyipari üzem állította le a termelést. Akkor Harri Kiiski, a svájci Ameropa-csoport tulajdonában levő cég vezérigazgatója kifejtette: a villamos energia, de főleg a földgáz drága mivolta okán kénytelenek ideiglenesen szüneteltetni a gyártást, hiszen nem folytatható az üzem fenntartható működése ilyen körülmények között.

Élelmiszer-biztonság

Az Azomureş karbantartási munkálatokra összpontosított a téli hónapok idején, a mintegy ezer alkalmazott bejárt dolgozni. A vállalat azóta sem tudta újraindítani a termelést. Egy március eleji konferencián a vezérigazgató arra figyelmeztetett, hogy

amennyiben nem cselekednek azonnal a hatóságok, akkor később teljesen reménytelenné válhat a helyzet, ha az Európai Unió iparának 30 százaléka kénytelen lesz lehúzni a rolót azért, hogy fűteni lehessen a lakásokat.

Az Azomureş használja el az éves romániai gázfogyasztás 10 százalékát, és az ország farmjainak a felét látja el mű-trágyával, ezért méltán nevezik keleti szomszédunk élelmiszeripari biztonsága egyik alappillérének. Tavalyelőtt 12 százalékkal, 1,836 milliárd lejre (csaknem 139 milliárd forint) nőtt az árbevétele, a veszteségét a 2019-ben jegyzett 96 millióról 28 millió lejre (2,1 milliárd forint) mérsékelte.

Orosz alumíniumgyártó

Másodikként a dél-romániai Slatina városában működő Alro alumíniumgyár és a hozzá tartozó, a Duna torkolatvidékén, Tulcea településen üzemelő Alum timföldgyár jelentette be, hogy kényszerszabadságra küldi a dolgozókat.

A magas energiaárak miatt 60 százalékkal csökkentették a termelésüket, s 1300 főt küldtek kényszerszabadságra.

Az összesen mintegy 2500 dolgozót foglalkoztató Alro öt elektrolíziscsarnokából hármat bezárt. Közölték, hogy csak azokra a tevékenységükre összpontosítanak, amelyek valamelyest jövedelmezők.

Az alkalmazottak érdekeit védő szakszervezetek több tüntetést szerveztek a gyár székhelyén, de Bukarestbe is elmentek a kormány épülete elé, hogy kifejezzék elégedetlenségüket. Egyelőre hiába. A szakszervezeti vezetők arra figyelmeztettek, hogy a dolgozók megkapják ugyan alapbérük 75 százalékát a kényszerszabadság ideje alatt, de a nettó jövedelmük több mint a felével csökkent, mert nem kapják meg az ebédjegyet, valamint a munkaviszony időtartama függvényében járó kiegészítést és éjszakai pótlékot, továbbá más hasonló juttatásokat. Az 1961-ben alapított slatinai Alro az orosz tulajdonú, nemzetközi Vimetco PLC-csoporthoz tartozik, és Európa egyik legnagyobb integrált alumíniumgyártó üzeme. Az is kérdéses, hogy az Oroszország ellen irányuló európai és amerikai gazdasági szankciók miként sújtják majd a gyárat. A vállalat igazgatótanácsi tagságáról március elején lemondott három orosz állampolgár, közöttük Pavel Macsinszkij is, aki a Vimetco tulajdonosának, Vitalij Macsinszkij orosz oligarchának a fia. A bukaresti média úgy értelmezte a lépést, hogy így akarják csökkenteni a romániai üzemre is kiterjedő esetleges szankciók hatását. Az alumíniumgyártónak 2021-ben 3,5 milliárd lej (265 milliárd forint) árbevétele volt a 2020-ban jegyzett 2,5 milliárd után.

