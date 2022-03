Az orosz-ukrán háború a makrogazdasági kilátások területén is újragondolásra kényszerítette az Amundi elemzőcsapatát, mely az élelmiszer- és az energiaárak területén vár jelentős emelkedést, mely a növekedési és az inflációs kilátásokat is ronthatja – olvasható a francia eszközkezelő befektetőknek szóló jegyzetében.

Fotó: Shutterstock

A befektetési vállalat szerint az élelmiszerek és az energia drágulása mind a kereslet, mind a termelés terén negatív hatású, ezért a globális növekedési kilátásokat 2022-re 0,5 százalékkal mérsékelte, így azt 3,3-3,7 százalék közé várják, míg az infláció hasonló mértékben, tehát 0,5 százalékkal emelkedhet. Az Amundi szerint a drágulás mértéke idén az eurózónában 4,5-5,8 százalék között lehet, míg az Egyesült Államokban 5,7-6 százalék között lehet.

Az orosz-ukrán háború leginkább Európát érintheti negatívan, ahol stagfláció, sőt akár ideiglenes recesszió is kialakulhat,

míg az Egyesült Államokat kevésbé érintik érzékenyen a történések.

Fotó: Shutterstock

Az eszközkezelő úgy véli, hogy szemben a monetáris szigorítás felé araszoló európai és amerikai gazdaságokkal, a kínai jegybank élénkítésének köszönhetően az ázsiai nagyhatalom továbbra is húzhatja magával a világgazdaságot, noha a kínai hatóságok által megfogalmazott 5,5 százalékos növekedési cél magasabb, mint amire a cég számított.

Ugyanakkor az Amundi ebben a makrogazdasági környezetben óvatosságot és a fedezeti ügyletek nyújtotta védelem használatát javasolja, és

továbbra is erőteljes volatilitásra számít a piacokon, az utóbbi időszakot jellemző korrekció ellenére is.

Azonban a vállalat szerint érdemes a geopolitikai helyzet javulása esetére is felkészülni, amit gyors piaci felpattanás követhet. Ezért érdemes inkább rövidtávon gondolkozni, ami taktikai szempontból is előnyös lehet. Noha a piac a rossz hírek többségét már beárazta, a helyzet továbbra is törékeny.

A részvények terén továbbra is az érték és minőségalapú papírok irányába érdemes tájékozódni, néhány defenzív eszköz hozzáadásával, míg a hitelpiacok terén főként a likviditás hordoz magában kockázatokat, azok eredete nem a fundamentumoknál keresendő ebben az időszakban.