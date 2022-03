Japán

Japánban a magánszektor gépipari megrendelések szezonálisan kiigazított alapon 3,6 százalékkal nőttek 2021 decemberében az egy hónappal korábbihoz képest, meghaladva az 1,8 százalékos csökkenésre vonatkozó várakozásokat. Éves összehasonlításban a növekedés 5,1 százalékos volt. A mutató már harmadik hónapja felülmúlta a várakozásokat, ami annak a jele, hogy a cégek hajlamosak a költekezésre, vagyis élénkül a gazdaság. A géprendelések főként a feldolgozóiparban nőttek. A japán kormány ma teszi közé a gépipari megrendelések januári adatait, a várakozások szerint havi szinten 2 százalékos visszaesés történhetett, de éves összehasonlításban még 6 százalékos növekedést mutathattak ki.

Románia

A román statisztikai hivatal ma teszi közzé a kiskereskedelmi forgalom januári alakulásával kapcsolatos adatokat. A forgalom 7 százalékkal nőtt 2021 decemberében az előző év azonos hónapjával összevetve, az előző havi felfelé módosított, 6,2 százalékos növekedés után. Ez volt a tizedik hónapja a kiskereskedelem növekedésének, és három hónapja a legerősebb a nem élelmiszertermékek, valamint az élelmiszerek, italok és dohányáruk értékesítésében. Eközben az üzemanyag értékesítése lassabban nőtt. Elemzői várakozások szerint januárban 7 százalék feletti növekedést érhetett el éves összehasonlításban a kiskereskedelem.

Ausztria

Az előzetes becslések szerint Ausztria éves inflációs rátája 5,9 százalékra emelkedett 2022 februárjában, ami 1984 augusztusa óta a legmagasabb, és jóval meghaladja az Európai Központi Bank által kitűzött 2 százalékos célt. A felfelé irányuló nyomást elsősorban az üzemanyag- és energiaárak okozták. Havi alapon 1,3 százalékkal nőhetett a fogyasztói ár az előző havi 0,1 csökkenés után. Az osztrák statisztikai hivatal ma teszi közzé a februári inflációs adatot.

Eurózóna

Az Eurostat ma teszi közzé az eurózóna februári inflációs adatokat. A fogyasztói árindex (CPI) az euróövezetben 110,74 pontra nőtt januárban a 2021. decemberi 110,37 pontról. Az euróövezet éves inflációja 2022 februárjában új rekordmagasságra, 5,8 százalékra emelkedett a januári 5,1 százalékról, ami meghaladja az 5,4 százalékos piaci várakozásokat. A legnagyobb áremelkedés továbbra is az energia és az élelmiszerek területén volt tapasztalható az előzetes becslések szerint. Az energia, élelmiszer, alkohol és dohány árát nem tartalmazó maginfláció februárban 2,3 százalékról 2,7 százalékra gyorsulhatott.

Amerikai Egyesült Államok

A tengerentúlon az építőiparról, a lakáspiacról és a foglalkoztatásról is friss adatokra számíthatunk ma. Az Amerikai Egyesült Államokban ma teszik közzé az építőipari engedélyek februári alakulását és a lakhatási adatokat is. Az építési engedélyek száma havi összehasonlításban 0,7 százalékkal, közel 1,9 millióra nőtt januárban, ami 2006 májusa óta a legmagasabb szám, és meghaladta a piaci várakozásokat. A várakozások szerint februárban kissé visszaeshet a lendület, de így is magasan maradhat az építési kedv. Az új munkanélkülisegély-kérelmek számában az előző havi 227 ezerről némi csökkenés következhetett be az elemző szerint, a konkrét adatot ma közlik.