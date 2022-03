Nem sokan emlékeznek rá, hogy a világjárvány jelentkezése után a Magyar Nemzeti Bank (MNB) négymilliárd eurós repó megállapodást kötött, amelynek értelmében az Európai Központi Bank (EKB) szükség esetén eurót biztosít neki, ha a járvány miatti gazdasági és pénzügyi zavarok hullámzást okozna a deviza iránti keresletben. Ezt a keretet most márciusban a tavaly június után másodszor is meghosszabbították, miközben a pandémia vette a kalapját, de még az ajtóban toporog, miközben Európába megérkezett a háború is.

A forint hálásan reagált kedden az este bejelentett jó hírre, és a hajnali 375-höz közeli árfolyamról a nyitás után gyorsan 372.5 környékére erősödött az euró ellenében.

Fotó: ANDRE PAIN / AFP

Hasonlóan reagált a zloty is, 4,7-ről 4,69-re erősödve. (Igaz, hogy ezután gyorsan visszavonult a 4,7-es vonal mögé.) Az EKB közleménye az MNB-t csak másodsorban említette, a nagy hír az volt, hogy a magyarnál négyszer nagyobb gazdasággal sáfárkodó lengyel jegybank (NBP) számára létrehoztak egy 10 milliárd eurós új repó keretet, amely 2023 január 15-éig biztosít szükség esetén eurót, amit az közvetíthet a hazai pénzintézeteknek.

Emellett, ugyaneddig a dátumig az EKB meghosszabbította a korábbi repó kereteit Magyarország, Albánia, Észak-Macedónioa és San Marino számára, a jegybankok kérésére, egyedi döntéseket hozva. A listán nem szerepel a cseh jegybank – amely óriási, a korona érdekében piaci intervenciókra felhasználható devizatartalékon csücsül – és a román sem. (A lej a másik három devizánál kisebb forgalmú, és a román jegybank már hetedik hónapja sikerrel menedzseli a 4,95-ös – rekord mélypont közeli – szintek közvetlen környékén tartva.)

A biztonsági likviditási háló kifeszítését a háború indokolja: emlékezhetünk rá, hogy a riadalom három hete rekord mélypontra lökte a forintot – 400-as szinten is túl járt –, ahogy a zlotyt is, és hatalmas pofonba szaladt bele a cseh korona is.

Az euró likviditási keretek a nem euróövezeti országokban kezelik a lehetséges likviditási igényeket, tekintve a bizonytalanságot, amit az okoz, hogy Oroszország lerohanta Ukrajnát, és a regionális fertőzési kockázatot, teljes tekintettel eközben az EU-szankciókra

– írta közleményében a bank.

ECB supports Poland’s currency with €10bn financing deal https://t.co/BqWu1ePi7A — Financial Times (@FT) March 28, 2022

Az euró utánpótlás biztosítása támogatás az érintett devizáknak. Korábban a cseh, a lengyel és a magyar jegybank is bejelentette, hogy ha szükség van rá, piaci intervencióval is segíti a fizetőeszközét – a tavaly nyár óta folyó kamatemelések mellett –, erre azonban Budapest és Varsó számára devizatartalékok formájában sokkal kisebb tűzerő áll rendelkezésre, mint Prágában.

A régiós devizák árfolyamát közvetlenül is befolyásolják az EKB monetáris politikai döntései és iránymutatásai. Ha a leglikvidebb világdevizát - a dollárt - vásárolják a piacon a második leglikvidebb – az euró – ellenében, az nyomást szokott jelenteni a feltörekvő gazdaságok devizáira, Közép-Európában is. Ez a nyomás már a háború érkezése előtt is működött időnként, és mostanáig is fennmaradt, mivel a Federal Reserve már belefogott a kamatszigorításba, az EKB azonban egyelőre nem lép fel az amerikaiakhoz hasonló határozottsággal a háború miatt tovább szárnyaló infláció ellen.