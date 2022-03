Köszönőviszonyban sincs az orosz és az ukrán elnök öltözéke a háború idején, ahogyan a becsült vagyonuk sem. Míg Vlagyimir Putyint, aki egyes szakértők véleménye szerint a világ leggazdagabb embere lehet, olasz luxusruhákban, csuklóján svájci órákkal lehet látni, addig a jóval szerényebb vagyonnal rendelkező Volodimir Zelenszkij általában igen visszafogott öltözéket visel. Egész pontosan egy olívazöld pólót, ami a kritikák mellett már ikonikussá vált, és számos online üzlet kezdte árulni.

Fotó: SERGEI GUNEYEV

Mialatt az oroszok vagyona a rubel árfolyamának összeomlásával zuhanni kezdett, Putyint olasz luxusdivatban és svájci órákban lehet látni – írja a Reuters. Egy múlt heti, Oroszország 2014-es krími inváziójáról megemlékező politikai gyűlésen Putyin egy Loro Pianától származó pehelykabátot viselt.

A márka egyes termékei 25 ezer dollárnál, vagyis 8 és fél millió forintnál is többe kerülnek. Putyin kabátját pedig 14 ezer dollárért, azaz 4,7 millió forintért árulják

a Quartz információi szerint. Úgy tűnik, Putyin rajong az olasz divatért. Az akár több tízezer dolláros Kiton és Brioni ruhákat, Valentino nyakkendőket, Ferragamo vagy alkalomadtán a brit John Lobbtól származó cipőket visel. Az évek során számos értékes órát is láttak rajta, köztük a Patek Philippe, az A. Lange & Sohne, a Breguet és a Blancpain darabjait.

Fotó: THIBAULT CAMUS

Az orosz vezető hivatalos fizetése egyébként 3 661 765 rubel, ami az orosz valuta összeomlása miatt most 12,8 millió forintnak felel meg. Nyilvánosan közzétett vagyona egy 800 négyzetméteres lakás, egy lakókocsi és három autó a Fortune beszámolója szerint. Putyin tényleges vagyonát azonban senki sem tudja megbecsülni. Egyes szakértők szerint

200 milliárd dolláros vagyonával ő lehet a világ leggazdagabb embere.

Ezzel szemben az ukrán elnöknek nagyjából 1,5 millió dollár a vagyona a Celebrity Net Worth szerint, amiről a Yahoo tudósított. Zelenszkij a 2018-as pénzügyi nyilvánosságra hozatalában 37 millió hrivnya összvagyont tüntettek fel.

Az egykori komikus, jelenleg ukrán elnök öltözete azonban igencsak szerény a háború kitörése óta Putyin fényűző ruhatárával szemben. Gyakran visel egyszínű, „hadseregzöld” színű pólót. Ezzel azonban nem mindenki ért egyet; kritika is érkezett Zelenszkij megjelenésével kapcsolatban.

Fotó: EyePress via AFP

Például Peter Schiff amerikai tőzsdeügynök, pénzügyi kommentátor és rádiós személyiség, aki a Connecticut állambeli Westportban működő Euro Pacific Capital brókerház vezérigazgatója, azt kérdezte Twitter-bejegyzésében: „Ukrajna elnökének nincs öltönye?” A tőzsdeügynök utalt arra is, hogy tiszteletlenségnek tartaná pólóban szólni a kongresszus tagjaihoz. Ugyanakkor Zelenszkij zöld pólója már ikonikussá vált. Számos online üzletben, többek között az Amazonon, az eBayen és az Etsyn is elkezdték árusítani, miután az amerikai kongresszusban, valamint a kanadai és az európai parlamentben tartott virtuális beszédeiben is ezt viselte, amiről a Newsweek számolt be.