A Caixin/Markit kínai szolgáltatóipari beszerzésimenedzser-index (BMI) februárban 50,2-re csökkent a januári 51,4-ről, augusztus óta a legalacsonyabb értékre, és csak egy hajszálnyival haladta meg a növekedést a zsugorodástól elválasztó 50 pontos határt. Eszerint lényegében megállt a bővülés.

A BMI rosszabb a kormányzat által hétfőn kiadott hivatalos felmérés eredményénél, noha az a felmérés is a szolgáltatási szektor növekedésének csupán enyhe javulását mutatta.

A kínai szolgáltatószektor érzékeny a helyi járványhullámokra,

különösen azért, mert Kínában a fertőzéses esetszámra vonatkozó zéró tolerancia mellett továbbra is elsősorban lezárásokkal védekeznek a terjedés ellen.

Fotó: Bertha WANG / AFP

Az elmúlt hetekben több kínai városban is küzdöttek helyi járványkitörésekkel – köztük Hongkongban is ugrásszerűen terjed a vírus –, de az esetszám így is sokkal alacsonyabb, mint más országokban.

A BMI új üzleti tevékenységekre vonatkozó alindexe februárban 48,8 volt, ami tavaly augusztus óta az először jelez visszaesést, elsősorban az utazási korlátozások miatt.

Az új exportügyletek már a második egymást követő hónapban csökkentek, bár lassabb ütemben.

Mindez a kínai szolgáltató cégeknél újabb bércsökkentéshez vezetett, de annak mértéke enyhült. Ezzel párhuzamosan az inflációs nyomás is enyhült, míg az inputköltségek alindexe 52,5 csökkent az előző havi 54,5-ről, de ezzel együtt is húsz hónapja drágulást jelez.

A szolgáltatások iránti kereslet csökkent, miközben a kínálat korlátozott ütemben bővült. A vírus terjedése több régióban is ártott a szolgáltató vállalatok üzleti tevékenységének. Ezért az állami döntéshozóknak fokozniuk kell a foglalkoztatást ösztönző politikát, meg kell erősíteniük a kis- és középvállalkozások strukturális támogatását, és hatékonyan csökkenteniük kell a vállalatok adóterheit

– vélekedett Wang Zhe, a Caixin Insight Group vezető közgazdásza.

A kínai gazdaság 2020-ban gyorsan fellendült a világjárvány okozta visszaesésből, a lendület azonban tavaly nyáron kezdett lanyhulni, mivel az ingatlanpiaci adósságválság és a szigorú vírusellenes intézkedések megingatták a fogyasztói bizalmat és jelentősen visszafogták a költekezést.

A vezető tisztviselők ígéretet tettek arra, hogy idén stabilizálják a növekedést, ezért óriási várakozások övezik az Országos Népi Gyűlés március 5-én kezdődő éves ülését, amelyen a kormány ismerteti az idei évre vonatkozó gazdasági célokat és valószínűleg további ösztönző intézkedéseket jelent be. Ez is hozzájárul ahhoz, hogy az előttünk álló évvel kapcsolatos bizalom háromhavi csúcsra emelkedett.