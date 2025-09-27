Az Alföld bekerült a világ legjobb gasztrorégiói közé

A Taste Atlas csokorba gyűjtötte a világ legjobb gasztronómiai régióit, és a 100-as ranglista első felében, egészen pontosan a 37. helyen egy magyar gasztrorégió, az Alföld is megtalálható – számolt be az Origo.
A lista első helyén Campania, a másodikon a Peloponnészoszi-félsziget, a harmadikon Emilia-Romagna áll. Az első tíz helyezett között Görögország négy, míg Olaszország három régióval képviselteti magát, de bekerült egy-egy kínai, portugál és indiai tájegység is a legjobbak közé.
Talán egy kicsit meglepő, hogy ez a magyar tájegység az Alföld, mindenesetre a helyezés azt jelenti, hogy azonos színvonalúnak értékelték az oldal olvasói például a franciaországi Burgundiával, Bajorországgal vagy az olaszországi Toszkánával.
Az Alföld a szavazás során a maximálisan megszerezhető 5 pontból 4,21-es átlagot ért el.
A Taste Atlas ötleteket is ad a jobb megismeréshez, felkeresésre ajánlja például a Kiskőrössy Halászcsárdát, amelynek kínálatából a tradicionális halászlé mellett a palacsintát és a túrós csuszát emelik ki, és a Százéves Cukrászdát, amely elsősorban az Esterházy-tortájáról híres.
A legjobb helyi termékek közé sorolják többek között a Pick szegedi téliszalámi mellett a Kisrét Manufaktúra Árpád gyömbér párlatát és a Rubin Paprika termékét, a bükkfával füstölt paprikát.
A térség további gasztronómiai sajátosságait bemutatva pedig az Alföldről származó ételek, élelmiszerek közül kiemelik egyebek mellett a csabai és a gyulai kolbászt, a szegedi és a kalocsai fűszerpaprika-őrleményt, a halterpertőt, a makói vöröshagymát és a szegedi tükörpontyot.
A platform időről időre izgalmas, a világ ízlését törekvéseik szerint a lehető legjobban tükröző összeállításokat publikál az olvasóik szavazatai alapján – mint tette azt a világ legjobb gasztronómiai régiói esetében is. Az Origo cikkéből egyebek mellett még az is kiderül, hogy több mint 50 ezer regisztrált tag egytől ötig terjedő skálán pontozhat.
