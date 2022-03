Miután már korábban arról döntött a Heineken, hogy nem gyártja és forgalmazza leghíresebb márkáját Oroszországban, hétfőn ennél is tovább ment és már a teljes kivonulást jelentette be – írja a Reuters. Mindez szerintük mintegy 400 millió euróba fog kerülni nekik.

A holland cég közleménye szerint a jelenlegi helyzetben a Heineken tulajdonosi pozíciója Oroszországban nem tartható, továbbá nem remél kompenzációt sem az orosz üzlet átadása kapcsán.

Fotó: Andrey Rudakov / Bloomberg via Getty Images

Ugyanakkor szeretnének a tulajdonuktól rendezett módon megszabadulni, és csökkentett módban az átmenet végéig folytatják tevékenységüket, remélve, hogy ezzel az államosítás veszélyét is elkerülik.

Az év végéig a cég 1800 oroszországi dolgozójának a fizetését is garantálják a közlemény szerint.

Mindez nyomást gyakorol a legnagyobb orosz sörgyárat, a Baltikát birtokló Carlsbergre is, mely saját nevén ugyan nem árul már sört Oroszországban, ám a Baltika márkájú sörök eladásából továbbra is profitál. Korábban azonban már a Carlsberg is jelezte, hogy megkezdi stratégiai vizsgálatát az orosz üzletének.