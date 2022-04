Aggódnak a növekvő gazdasági bizonytalanság miatt a tinédzserek, de annyira azért nem, hogy kevesebbet költsenek – írja egy a tizenévesek vásárlási szokásairól készült felmérésre hivatkozva a CNBC.

A hagyományos ruházati cikkek háttérbe szorításával főként sportruházatra költenek, olyan a kényelmet és a divatot ötvöző márkákat előtérbe helyezve, mint a Lululemon, vagy a Nike – derül a Piper Sandler által jegyzett Taking Stock With Teens jelentéséből. A félévente végzett felmérés eredményei hatással vannak azokra a cégekre, akik versengenek a fiatalok kegyeiért, különösen a mostani bizonytalan gazdasági környezetben.

A felmérésben 7100 tizenéves vett részt febuár 16. és március 22. között. A megkérdezettek átlagéletkora 16,2 év volt, a háztartások átlagos éves jövedelme pedig 69 300 dollár volt. A megkérdezett fiatalok közül 39 százaléknak rendelkezik részmunkaidős állással.

A legtöbb tinédzser nem mutat érdeklődést az úgynevezett Metaverzum virtuális valóságon keresztüli vásárlás, pedig az olyan nagy márkák, mint a Nike , a PacSun, a Forever 21, vagy a Ralph Lauren már fejest ugrottak a virtuális piacon.

Bár egyre több tinédzser állítja, hogy ismeri az NTF-eket, csak kis százalékuk vásárol ilyen tokent.

Mi az az NTF? Az NTF a non-fungible token kifejezés rövidítése, magyarul „nem helyettesíthető tokennek” szokták fordítani. Az NFT digitális eszköz vagy tárgy, amelynek adatait, hasonlóan a kriptovalutákhoz, szintén egy blokklánc ellenőrzi. Az NTF-ek, ahogy a nevében is benne van, nem helyettesítő, mint például a kripotvaluták esetében ez lehetséges. Az NFT-ket azonban nem lehet egymással kicserélni, mert egymástól eltérő, egyedi dolgokat képviselnek. Gyakorlatilag bármilyen digitális tárgyból lehet NTF.

Egyre jobban aggódnak viszont az ukrajnai háború miatt, a koronavírus-járvány viszont kevésbé foglalkoztatja őket. A felmérés szerint a tizenévesek átlagosan 2367 dollárt terveznek költeni idén a szükségleteiket kielégítő javakra – gyorsételek, videojátékok, táskák, cipők, stb. Ez mintegy 66 milliárd forintos forgalmat jelent az Egyesült Államokban, ami 9 százalékkal több az egy évvel korábbi, és 4 százalékkal magasabb az tavaly őszi adatokhoz képest. A tinédzserek ilyen téren mutatott éves kiadásai 2006-ban voltak csúcson, akkor ez 3023 dollár volt.

Rosszabb a gazdaság helyzete

A megkérdezett fiatalok 71 százaléka mondta, hogy egyre rosszabb állapotban van az Egyesült Államok gazdasága. Tavaly ősszel ez az arány 56, míg egy évvel korábban 46 százalék volt. A társadalmi, politikai kérdések közül az ukrajnai háború foglalkoztatja leginkább a tinédzsereket (13 százalék), megelőzve a környezetvédelmet (11 százalék), a faji egyenlőséget (10 százalék) az energiaárak elszabadulását (10 százalék), valamint az inflációt (4 százalék). A koronavírus-járvány miatt ugyanakkor egyre kevesebbet aggódnak.

A Nike és az Amazon az élen

A fiatalok körében továbbra is a Nike számít az elsőszámú sportruhamárkának, immár 11. éve. Az amerikai sportóriás a cipők terén is növelte előnyét, megelőzve a Converset, az Adidast, a Vans-t, a New Balanc-t, illetve a Corcs-t.

A hétközi öltözködést tekintve az American Eagle megőrizte vezető helyét. A második helyre a Lululemon lépett fel. A H&M a negyedik helyen áll, míg az Adidas maradt az ötödik a fiatalok kedveltségi listáján.

Összességében a fiatalok 44 százaléka mondta azt, hogy inkább a kényelmet részesíti előnyben az öltözködésnél, és ezért a sportruházatra szavaznak. Ez összehangban van azzal a trenddel, hogy a pandémia idején a fogyasztók eltolódtak a kényelmesebb, lazább öltözködés irányába.

Az Amazon továbbra is toronymagasan a legkedveltebb online vásárlási felület, piaci részesedését 53 százalékra emelte az őszi 52-ről. A kínai e-kereskedelmi óriás, a Shein áll a második helyen még úgy is, hogy 9-ről 8 százalékra csökkent a piaci részesedése.