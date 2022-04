Harmincéves rekordot döntött a brit infláció, ezért a Morrisons áruházlánc hétfőn bejelentette, hogy több mint ötszáz termék árát csökkenti a vásárlók megtartása érdekében – írja a Reuters.

Nagy-Britannia egyik legnagyobb szupermarkethálózata annak ellenére hozta meg a döntést, hogy a top négy áruház közül (Tesco, Sainsbury’s, Asda) az ő forgalmuk volt a legalacsonyabb az elmúlt hónapokban.

A leárazás elsősorban az alapvető árucikkekre vonatkozik: gabonafélék, kávé, rizs, tojás, kolbász, csirke, bab, illetve a pelenkát is leakciózzák.

Fotó: Shutterstock

Kedvezmény jár a saját márkás termékekre is, illetve összevont akciókat is hirdettek, például ha valaki két gabonapelyhet vesz, akkor az eredeti árnál olcsóbban juthat hozzá. A legutóbbi adatok szerint az élelmiszer-infláció 5,2 százalékra gyorsult. Márciusban tizenkét havi összevetésben 7,1 százalékkal emelkedtek a fogyasztói árak, de az év végére ez a 9-et is elérheti.

A fogyasztói bizalmi index pedig 50 éve nem látott szintre zuhant. Az üzletek stratégiája, hogy a legismertebb termékek árát leviszik, s közben sok másét felemelik.