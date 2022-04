Nemcsak a benzin és a gázolaj-, hanem az elektromos áram ára is elszállt az elmúlt hónapokban. Egyelőre, - ha csak az üzemanyag árát nézzük-, akkor olcsóbb a városi e-autózás, a hagyományos robbanómotorral hajtott autók üzemeltetésénél, de a helyzet már messze nem ilyen egyértelmű, ha a vidéki, esetleg külföldi utak költségeit nézzük – mondta a Concorde Értékpapír üzletfejlesztési, privátbanki igazgatója a VG podcastnak.

Fotó: Móricz-Sabján Simon / Világgazdaság

Nagy Bertalan szerint amíg idehaza a mostani mértékben tart a rezsicsökkentés, addig a helyzetet nem kell hosszan magyarázni, még akkor sem, ha a jelenleg is érvényes, 480 forinton befagyaszott benzinárakkal vetjük össze a villanyautózás költségét. Persze a képet már árnyalja, ha az elektromos, és robbanómotoros autók vételár-különbségét is figyelembe vesszük, illetve a zöld rendszámos modellek jóval magasabb szervizköltsége is egy fontos tényező lehet. Emellett a szabályozó a villanyautók terjedésével – a benzinár képzéséhez hasonlóan-, minden bizonnyal beépít majd az autókba szánt villany árába is bizonyos adótartamot, ami egy újabb költségnövelő tényező. Fontos megemlíteni azt is, hogy az áram ára valószínűleg feljebb megy, már csak a folyamatosan növekvő kereslet miatt is – hangsúlyozta a szakember.