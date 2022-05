A Gazprom kedden leállította a gázszállítást a holland GasTerra nevű cégnek, majd bejelentette, hogy szerdától nem szállít a dán Orstednek és a Shellnek sem Németországba, mert nem hajlandóak eleget tenni az orosz előírásoknak, és rubelben fizetni.

A GasTerra a holland kormány megbízásából vásárolja a gázt, és állítása szerint képes lesz máshonnan beszerezni azt a kétmilliárd köbméternyi mennyiséget, amelyet októberig a Gazpromtól kapnia kellett volna.

Fotó: Bloomberg

Az orosz lépés „egyelőre nem veszélyezteti az ellátást”, hangsúlyozta Pieter ten Bruggencate, a holland gazdasági minisztérium szóvivője.

Ugyanezt állítja az Orsted is; a cég közölte, hogy az európai gázpiacról szerzi majd be a kieső mennyiséget – számolt be a Reuters. Mads Nipper, a cég vezérigazgatója közleményt adott ki a Gazprom bejelentése után, és hangsúlyozta, hogy szerinte lehetséges lesz elegendő gázhoz jutni az európai gázpiacon. Az ár egyelőre nem jelent akadályt, mert bár az Európában irányadó holland TTF gáztőzsdén júniusi szállításra öt százalékkal, megawattóránként 91 euróra drágult a földgáz ára, még mindig nagyon messze van a március eleji háromszáz eurót meghaladó csúcstól. Tom Marzec-Manser, az ICIS elemzője szerint azonban

az új fejlemény sokkal feszesebbé teszi a kereslet-kínálat egyensúlyát annak ellenére, hogy a piac nagyrészt számított rá, hogy mindkét vállalatot elvágják az orosz földgáztól.

Csökkent a Németországba tartó gáz mennyisége is az Északi Áramlat-1 vezetéken, bár ennek elemzők szerint valószínűleg a hollandok leválasztása volt az oka.

Fotó: Andrey Rudakov / Bloomberg via Getty Images



A rubelfizetés elutasítása miatt a Gazprom már korábban leállította a gázszállítást Bulgáriának, Lengyelországnak és Finnországnak, a német, olasz és francia vásárlók azonban hajlandóak eleget tenni az orosz elvárásoknak az ellátás biztosítása érdekében.

Európa mindent megtesz annak érdekében is, hogy a következő télre feltöltse a gáztározókat. A holland tárolók 37 százalékig vannak megtöltve, de a kormány a múlt héten bejelentette, hogy 406 millió euróra emeli az állami támogatás összegét, amellyel a cégeket bátorítja a kontinens egyik legnagyobb nyílt hozzáférésű gáztárolójának, a bergermeeri létesítménynek a feltöltésére. A dán tárolók 55 százalékon vannak, amellyel öt hónapig képesek ellátni a dán és svéd fogyasztókat abban az esetben, ha Németország felől nem kapnak gázt, tudatta a parlamenttel Dan Jorgensen energetikai miniszter.