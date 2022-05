A törökországi finn és svéd delegációval folytatott múlt heti megbeszélések nem úgy zajlottak, ahogyan azt várták volna, és Ankara nem tudja elfogadni a svédek és a finnek NATO-csatlakozási kérelmét - közölte Recep Tayyip Erdogan, Törökország elnöke a Reutersnek. A hírügynökség szerint az elnök kijelentette:

Nem mondhatunk igent a NATO-hoz való csatlakozásukra a terrorizmust támogató országoknak

Két forrás korábban azt nyilatkozta a Reuters hírügynökségnek, hogy a szerdai tárgyalásokon csekély előrehaladást értek el, és nem világos, hogy mikor kerül sor a további megbeszélésekre. Mint ismert az összes, 30 NATO-tagnak jóvá kell hagynia a nyugati szövetség bővítésére vonatkozó terveket.

Törökország ellenzi a lépést azzal az indokkal, hogy a két állam a Kurdisztáni Munkáspárt (PKK) militáns csoportjához köthető személyeket és más, általuk terroristának tekintett személyeket látnak vendégül, valamint azért, mert 2019-ben leállították az Ankarába irányuló fegyverexportot.

Svédország és Finnország a múlt héten kijelentette, hogy elítélik a terrorizmust, és üdvözölték az Ankarával való együttműködés lehetőségét, ám úgy tűnik ez nem hatotta meg a törököket. Erdogán ezúttal is kemény szavakkal mondott nemet, kijeletve, hogy nem engednek be „terrorizmust támogató” országokat a NATO-ba. Erdogan azt is elmondta, hogy Törökország azt szeretné, ha mielőbb véget érne az Oroszország és Ukrajna közötti háború, de a helyzet napról napra egyre negatívabb.

Mint ismert: a két skandináv ország szeretne csatlakozni a NATO-hoz, de Törökország ezt minden létező módon próbálja megakadályozni. Miközben az érintettek között nem közeledtek az álláspontok, Finnország és Svédország hivatalosan is benyújtotta csatlakozási kérelmét.