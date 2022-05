A szankciósértés jelenleg a 27 tagállamból 12-ben minősül bűncselekménynek, emlékeztetett Didier Reynders igazságügyi biztos, így ennek megfelelően a büntetések sem azonosak. A bizottság ezt szeretné egységesíteni.

Fotó: Osman Uras / Anadolu Agency via AFP

Az Európai Unióban eddig orosz oligarchák tízmilliárd euró értékű vagyontárgyát és húszmilliárd euró értékű bankszámláját fagyasztották be, a jelenlegi szabályozás értelmében azonban ezeket csak akkor lehet elkobozni, ha tulajdonosukat a bíróság a szankciók elkerülése vagy más bűncselekmény miatt elítélte, de a vagyonnak ebben az esetben kapcsolódnia kell a bűntetthez.

A javaslatot minden tagállamnak és az Európai Parlament többségének is el kell fogadnia.

A bizottság javaslata értelmében megkönnyítenék a bűnözők vagyonának elkobzását is, hogy azt még a bírósági döntés előtt befagyaszthassák, így lehetetlenné váljon a mozgatása. Brüsszel becslése szerint a bűnbandák évi 139 milliárd euró bevételre tesznek szert az EU-ban, amelynek csak két százalékát fagyasztják be a hatóságok, és ennek is csak kevesebb mint a felét kobozzák végül el.