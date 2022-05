Az Oishii Omakase Berries, az ínyencek kedvenc epre hamarosan a Whole Foods üzleteiben is kapható lesz és az ára is csökken – olvasható a Fastcompany tudósításában.

A szállítás nehézségei miatt ennek azonban egyelőre csak a New York-iak örülhetnek, hiszen a városhoz közel, New Jersey-ben nyílik az Oishii legújabb, vertikális farm, mely gondosan kialakított mesterséges körülmények között termeszti a japán eredetű különleges eperfajtát.

Fotó: chase hentges / Oishii

Szembemenve az általános drágulási hullámmal, a mindeddig 50 dolláronként 8 szem epret tartalmazó tálcákat 11 közepes méretű szemet 20 dollárért, 6 közepes szemet 11 dollárért vagy 3 szemet 6 dollárért kínáló ajánlatok váltják. A cég közlése szerint az egykori sörgyár területén kialakított, közel 7 ezer négyzetméteres termesztőhelység lehetővé teszi, hogy kiszolgálják a 2018 óta elérhető ételkülönlegesség iránti igényeket, ráadásul olcsóbban.

Ez leginkább annak köszönhető, hogy az új létesítmény robotika és automatizáció segítségével 60 százalékkal kevesebb energiát és 40 százalékkal kevesebb vizet használ a cég korábbi üzeménél.

Ezen a nyáron az eprek a Whole Foods New York NoMad negyedében található, reprezentatív üzletében jelennek meg, de a cég társalapítója, Hiroki Koga szeretné, ha idővel sikerülne további üzemek létrehozásával országos lefedettséget elérni. 2021 októberében Los Angelesben nyitott termesztőhelységet a vállalat, így az eprek szállításának nehézségei miatt egyelőre csak a két nagyvárosban érhetőek el.

A függőleges kertek területén az Oishii versenytársa, a Bowery Farms 14,99 dollárért kínál 8 szem epret, ám Koga szerint az ő termékük a felhasznált különleges japán fajták miatt más ízélményt adnak. A céget 2017-ben alapították és a 2021. márciusi, első finanszírozási körben 50 millió dollárt tudott összekalapozni.

A tervek szerint a későbbiekben paradicsom, dinnye és paprikai is nőhet a függőleges farmjaikon.