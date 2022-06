Nagy port kavart februárban Jeff Bezos, az Amazon nevű világcég tulajdonosának jacht-ügye. A világ második leggazdagabb embere ugyanis egy személyre szabott luxusjachtot gyártatott le Hollandiában, csakhogy az 500 millió dollárba kerülő hajó olyan nagy lett, hogy egyszerűen nem fér el Rotterdam egyik híres hídja alatt.

A 70 méter magas árboc miatt pedig azt találták ki, hogy lebontják a hídszerkezet középső részét, ám ez érthetően óriási ellenállást váltott ki.

Versenyt fut az idővel Jeff Bezos, tojásokkal dobálnák meg a luxusjachtját A rotterdami lakosokat felháborította, hogy a dollármilliárdos úgy viselkedik, mint aki bármit megtehet.

A Financial Times most arról ír, hogy az ügy még hónapokkal később is komoly fejfájást okoz a holland város vezetésének. A hajó augusztusban készül el a hírek szerint, addig pedig mindenképp döntést kellene hozni az ügyben.

Fotó: ANP via AFP

A jachtot gyártó cég egyébként a hírek szerint felajánlotta, hogy az árboc nélküli hajótestet átviszik a híd alatt és utána szerelik csak össze. Ebbe viszont a lap szerint Bezos érthetetlen okból nem egyezett bele.

A város vezetése egyébként arra is bazírozhat, hogy, amennyiben Bezos hajója miatt lebontják a hidat egy időre, akkor néhány hónapig még jelentős összeghez juthatnak a nagy hajók áthaladásából. Bezosnak például a hírek szerint 100 ezer eurót kell fizetnie ezért, de ő hajlandó lenne a dupláját is állni, csak beleegyezzenek az önkormányzatnál.