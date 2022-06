A világ legnagyobb luxusmárkái sorra jelentették be az ukrajnai háború február végi kitörését követően, hogy kivonulnak Oroszországból. Ennek eredményeként az országon belül a prémiumkategóriás termékek értéke megsokszorozódott. Aki igazán hozzá akar jutni ezekhez a luxuscikkekhez, az meg fogja oldani, és sok orosz kiváló befektetési lehetőséget lát ebben a világban. Pénzbe fektetni a vagyont mostanában igen nagy kockázatot rejt, és az arany vásárlásával kapcsolatban is van, aki szkeptikus a jelenlegi globális helyzetben. Oroszországban, ahol egyébként is problémássá vált a világpiachoz való hozzáférés, a vagyonos réteg elkezdte a luxustermékekbe forgatni a vagyonát. Egy Rolex óra mindig is értékálló lesz, akárcsak egy ingatlan, de miközben az orosz oligarchák jachtjait és külföldi ingatlanjait egymás után foglalják le a hatóságok, addig az órákra, festményekre, ékszerekre nem igazán lehet kivetni ezeket az intézkedéseket.

Természetesen voltak olyan márkák, amelyek észrevették az orosz érdeklődést a termékek iránt, és megpróbáltak tenni is ezek ellen a bevásárlások ellen. A Chanel például úgy igyekszik fellépni az oroszok ellen, hogy az összes, Oroszországon kívüli üzleteiben is a vásárláskor azt kéri a vevőitől, hogy igazolják, hogy nem oroszok. Amennyiben kiderül, hogy a vásárló a szankcionált országból származik, a bolt megtagadhatja az üzletet.

Székely Zsolt közgazdász szerint a cégek hozzáállása meglehetősen kétszínű a jelenlegi helyzetben. A márkák versenyt futottak azért, hogy ki tud nagyobbat rúgni Moszkvába, eközben Észak-Koreában vagy Kínában minden probléma nélkül működtetik az üzleteiket. Ilyen kettős mérce mellett nehéz komolyan venni ezeknek a vállalkozásoknak az oroszokkal szemben tanúsított viselkedését, miközben az oroszok számára baráti országokban a leggazdagabbak ugyanúgy hozzájuthatnak bármilyen termékhez, amihez csak akarnak. A kivetett szankciók igazából ismételtenk a középosztályt sújtják a leginkább.

A szakember arról is beszélt, hogy az orosz–ukrán háborúnak valójában nem volt hatása a globális luxuspiacra. Ezeknek a legdrágább termékeknek a forgalmát a koronavírus-járvány hónapjai viselték meg igazán. Ennek oka az volt, hogy az üzleteknek a világ nagy részén be kellett zárniuk, és a luxustermékek nem olyan dolgok, amiket az emberek szeretnek online megvásárolni. A közgazdász elmondta, hogy a luxuspiac a jachtokat és repülőgépeket leszámítva 2022-ben fel fog épülni a megelőző két év nehézségei után.