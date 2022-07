A Biden-adminisztráció múlt héten prezentálta a tengeri olaj- és gázfúrásra vonatkozó ötéves fejlesztési tervét, amely megtiltja ugyan az új olajfúrásokat az Atlanti- és a Csendes-óceán térségében, ugyanakkor engedélyezne néhány bérbeadást a Mexikói-öbölben és Alaszka déli partvidékén – tudatta a The Guardian.

A tervezet akár 11 bérbeadást is engedélyezhet, de a belügyminisztérium jogosult ennek megváltoztatására. Az elképzelés heves reakciót váltott ki a környezetvédelmi csoportokból, akik aggodalmukat fejezték ki amiatt, hogy a kormányzat eláll a Bernie Sandersnek 2020 márciusában tett „nincs több fúrás” ígérettől. Joe Biden amerikai elnök akkoriban azt mondta, hogy nem kap több lehetőséget az olajipar, és nem engedélyeznek további olajfúrásokat a szárazföldön és a tengereken sem.

Az új lízingek szabotálhatják azokat a klímavédelmi célkitűzéseket is, miszerint 2030-ig 50 százalékkal csökkentenék a szén-dioxid-kibocsátást, és 1,5 Celsius-fokos határérték alatt tartanák a globális felmelegedést

– vélik a klímavédők.

Fotó: Bloomberg via Getty Images

Brady Bradshaw, a Center for Biological Diversity egyik kampányfelelőse úgy látja, hogy az újabb tengeri fúrások meggondolatlan jóváhagyása még több olajkatasztrófát idézhet elő a jövőben. Wenonah Hauter, a Food & Water Watch munkatársa pedig elmondta, hogy noha az amerikai elnök a klímavédelem mellett kampányolt, kormányzata továbbra is olyan politikát folytat, amely csak ront a helyzeten. A terv szerint a legtöbb új bérleti szerződést a Mexikói-öböl nyugati és középső részén kínálnák fel.

A bérbeadások veszélyt jelenthetnek az alaszkai vizekre és élővilágra

A javasolt új bérleti szerződések egyike az alaszkai Cook Inlet-öbölben kerülne kiosztásra, egy olyan területen, amelyet már most is rendkívül érzékenyen érintenek az éghajlatváltozás kedvezőtlen hatásai. A Cook Inletkeeper nonprofit ökológiai szervezet érdekvédelmi igazgatója, Liz Mering elmondta, hogy az alaszkai lakosság érdeke, hogy az állam déli részén fekvő Cook Inlet-öböl továbbra is a halászat és az idegenforgalom fellegvára maradhasson.

Hangsúlyozta, hogy

a tengeri olajfúrás következtében fennáll a kockázata annak, hogy még több olaj kerülhet az alaszkai vizekbe és pusztíthatja el az értékes halállományt,

ahogy az harminchárom évvel ezelőtt, az Exxon Valdez-katasztrófa idején történt, mely több százezer madár, megszámlálhatatlan lazac és hering azonnali pusztulását okozta. A javaslatra egy nappal azután került sor, hogy a kormány megtartotta a szárazföldi haszonbérletek első árverését, amelyen az energiavállalatok 22 millió dolláros ajánlatot tettek, és olajfúrási engedélyt kértek Colorado, Montana, Nevada, Új-Mexikó, Észak-Dakota, Oklahoma, Utah és Wyoming területére.

Az Egyesült Államok tengeri olajkitermelésének közel 95 százaléka, tengeri földgáztermelésének pedig 71 százaléka a Mexikói-öbölben zajlik, és az olajtermelés mintegy 15 százaléka származik a tengeri fúrásokból.