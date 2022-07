Délnyugat-Franciaországban és Spanyolországban szombaton is erdőtüzek tomboltak, és több ezer embert kellett evakuálni otthonaikból, miután a nyári hőhullám miatt Európa több részén is vészhelyzetet hirdettek ki a hatóságok.

Körülbelül 14 000 embert evakuáltak a francia Gironde régióból szombat délutánig, miközben több mint 1200 tűzoltó küzdött a lángok megfékezéséért - áll a regionális hatóságok közleményében.

A Reuteres beszámolója szerint az elmúlt hetekben erdőtüzek pusztítottak Franciaországban, valamint más európai országokban, köztük Portugáliában és Spanyolországban, és szombaton több mint 10 000 hektár (25 000 hektár) égett Gironde régióban, szemben a pénteki 7300 hektárral.

A kialakult helyzetről korábban a Világgazdaság is beszámolt. A brutális hőhullámok, a csapadékhiány és az erős szelek miatt a Portugáliában, Spanyolországban, Franciaországban és Görögországban is erdőtüzek pusztítanak, Olaszországban pedig évtizedek óta nem látott aszály tizedeli a termést.

A legutóbbi időjárási figyelmeztetés szerint Franciaország 96 megyéje közül 38-ra narancssárga riasztást adtak, és e területek lakóit óvatosságra intették. A kánikula Nyugat-Franciaországban várhatóan hétfőn tetőzik, a hőmérséklet 40 Celsius-fok fölé kúszik. A szomszédos Spanyolországban a tűzoltók szombaton tüzek sorozatával küzdöttek a napok óta tartó, szokatlanul magas hőmérsékletek után, amelyek elérte a 45,7 C-ot.

A csaknem egyhetes hőséghullám már 360 halálesetet okozott a Carlos III Health Institute adatai szerint. Több mint 3000 embert evakuáltak otthonaiból egy hatalmas erdőtűz miatt Mijas közelében, amely Malaga tartományban található, és amely népszerű az észak-európai turisták körében.

Spanyolország más részein vastag, fekete füstcsóvák emelkedtek a levegőbe az Extremadura régióbeli Casas de Miravete közelében, miközben helikopterek vizet zudítottak a 3000 hektáron felperzselt lángokra, két falu evakuálására kényszerültek, és azzal fenyegetőztek, hogy elérik a Monfrague Nemzeti Parkot.

Fotó: -

A Természet- és Erdővédelmi Intézet adatai szerint az év elejétől június közepéig összesen 39 550 hektáron (98 000 hektáron) pusztítottak erdőtüzek, ami több mint háromszorosa az előző év azonos időszakában pusztított területnek. mutatta. Ennek csaknem kétharmadának megfelelő terület égett le tüzek során az elmúlt héten.

Oltásban részt vevő gép zuhant le Portugáliában

A portugál egészségügyi minisztérium közlése szerint július 7. és 13. között 238 ember halt meg a kánikula következtében, többségük idős ember, akinek alapbetegségei voltak. A Público című portugál napilap arról tájékoztatott, hogy lezuhant egy egymotoros, kétéltű tűzoltó repülőgép Portugália északkeleti részén, és a pilóta meghalt a balesetben. A repülőgép a Torre de Moncorvo térségében pusztító erdőtűz oltásában vett részt. Jelenleg 13 nagyobb és több tucat kisebb tűz pusztít a népszerű nyaralóhelyen - közölte a polgárvédelem. Portugáliában hónapok óta nagy a szárazság és a forróság. A lángok egy hét alatt több, mint 25 ezer hektárt perzseltek fel a helyi hatóságok szerint.

Fotó: Armando Franca

Tengerbe menekültek a turisták Olaszországban

Több turista a tengerben keresett menedéket az észak-olasz üdülőváros, Bibione környékén pusztító erdőtűz elől. Az embereket a parti őrség mentette ki a vízből - jelentette a dpa német hírügynökség szombaton. Médiaértesülések szerint a lángok péntek délután lobbantak fel a közkedvelt nyaralóhelyen. A tűz oltásában egy helikopter is részt vesz.

San Michele al Tagliamento polgármester-helyettese, Pierluigi Grosseto azt mondta, hogy nem tudnak eltűnt emberekről. A rendőrség vizsgálatot indított, hogy megállapítsa, mi okozta a tüzet. Grosseto szerint elképzelhető, hogy a nagy szárazság miatt magától kapott lángra a növényzet. Frassilongo környékén 90 tűzoltó, két helikopter és két repülő küzd egy hetven hektárra kiterjedő erdőtűzzel. Toszkánában, Szicíliában és Szardínián is pusztítanak a lángok.

Még Anglia sem ússza meg

Az Egyesült Királyságban is hatalmas hőség várható: először kellett kiadni vörös riasztást, mert hétfőn és kedden - az előrejelzések szerint - a hőmérséklet a negyven Celsius fokot is meghaladhatja. Az országban 38,7 fok az eddigi abszolút rekord, amelyet 2019-ben mértek. Írországra és Belgiumra is kánikula vár a jövő héten 32, illetve 38 fokos maximumokkal.