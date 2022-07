Tömeges tesztelések elé néz Sanghaj, ahogy ismét megugrottak a Covid–19 esetszámok Kína pénzügyi-gazdasági központjában. Úgy tűnik, az új koronavírus alváltozatok ismét próbára teszik az ország zéró Covid politikáját, miközben jelenleg közel 30 millió embert érintenek a szigorúbb járványkorlátozások országszerte, ahogy a hatóságok próbálják megfékezni a vírus terjedését.

Fotó: Hector Retamal / AFP

Május vége óta vasárnap regisztrálták a legtöbb új fertőzést az országban, 352 esetet jelentettek, miközben a napi szám 300 felett mozgott az elmúlt héten.

Sanghajban több mint hatvannal nőtt az új fertőzések száma, pedig alig több mint egy héttel ezelőtt még egyetlen esetről sem számoltak be. A hirtelen megugrás, valamint a pénteken regisztrált BA.5-ös variáns aggodalmat kelt a lakosságban, félnek, hogy a vezetés újra több hónapos lezárásokat rendelhet el, a korábbiak nagy hatással voltak az ország gazdaságára és a globális ellátási láncra is. Akkor a Világbank is csökkentette növekedési prognózisát, a korábbi 5 százalék feletti bővülés helyett már csak 4,3 százalékos GDP növekedést vártak a kelet-ázsiai gazdaságtól. Ahhoz, hogy elkerüljék a további visszaesést és mielőbb megfékezzék a járvány terjedését, a héten keddtől csütörtökig tömeges tesztelést végeznek a hatóságok a 25 millió lakosú városban.

Fotó: Hector Retamal / AFP

Más metropolisok már be is jelentették járványintézkedéseiket, így például a több mint 13 milliós lakosú Hszian, valamint a 7,5 milliós Vuhszi kelet-kínai gyártási központok lezárás alatt vannak. Mindkét városban bezárták a szórakozóhelyeket és felfüggesztették a vendéglátó egységek működését. Hszian, amely körülbelül 40 esetet jelentett az elmúlt héten, korábban rendelt el nyári szünetet és bezárta az iskolásokat is.

Máshol, például az északnyugati Lancsou városában vagy a déli Hajnan szigeten úgynevezett hétnapos kampányokat indítottak, amelyek során leállították a munkát a nem alapvető fontosságú vállalkozásoknálés tömegesen tesztelték a lakosságot. A mezőgazdaságáról és autóiparáról ismert északkelet-kínai Anhuj tartományban, a járvány kitörésének epicentrumában 39 esetet jelentettek vasárnap, bár a hatóságok szerint az elmúlt három napban nem találtak fertőzést a kormány karanténközpontjain kívül. A megye további három napig tesztel, mielőtt döntenének a zárlat feloldásáról.