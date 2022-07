Kínában ismét tömeges teszteléssel és új korlátozások bevezetésével küzdenek a megint terjedő koronavírussal. A hosszú ideig lezárt Sanghajt is érintik az intézkedések, ahol a hírek szerint egy illegálisan működő karaoke-bárban fertőzött a vírus. A hatóságok gyors fellépése az új esetekkel szemben egy újabb költséges karantén elkerülése miatt elengedhetetlen – írta meg a Reuters.

Számos kínai terület helyi járványkitörésekkel néz szembe, és Sanghajban közösségi szintű fertőzés jelent meg, ennek pedig nagy jelentőséget kell tulajdonítanunk

– mondta Sanghaj egyik egészségügyi tisztviselője.

A szakember hozzátette, hogy nem szabad lazítani a korlátozásokon. Az országban a legfrissebb napi regisztrált esetszám 300 fertőzött volt, ami globális mércével mérve elhanyagolhatónak tűnik, de Kínában a zéró-Covid-politika miatt ismét szigorú lezárásokra lehet számítani. Kína az egyetlen nagyobb gazdaság, amely teljes lezárással reagál a járvány terjedésére. Mostanra a többi ország már nem leküzdeni akarja a vírust, hanem megtanulni együtt élni vele. A kínai polgárok egyre feszültebbek a helyzet miatt, ráadásul ezek a döntések visszafogják a világ második legnagyobb gazdaságának növekedési ütemét is.

Fotó: Noel Celis / AFP

Kína legnépesebb városában, a 25 millió lakosú Sanghajban

kedden 24 új fertőzöttet regisztráltak, hétfőn pedig nyolcat.

Emiatt keddtől csütörtökig a város 16 kerülete közül kilencben, illetve másik három kerület egyes részein az összes lakost letesztelik. Sanghajban már így is a mindennapok része a tesztelés, a polgároknak negatív koronavírus-teszt kell ahhoz, hogy igénybe vehessék a tömegközlekedést, vagy bevásárlóközpontokba mehessenek. A szolgáltatások egyelőre nem állnak le teljesen. A karaoke-bároknak be kell zárni, de a könyvtárak nyitva maradhatnak, és pénteken a városi mozik is újra kinyithatnak.

Háborús helyzet

A fővárosban, Pekingben kedden hat esetet regisztráltak. A város vezetése egyből lépett, és felszólította a hatóságokat, hogy kezdjék meg a közlekedési csomópontokon és a szállodákban az emberek tesztelését és testhőmérsékletük ellenőrzését.

A legfertőzöttebb tartományban, Anhui-ban

kedden 222 fertőzöttet találtak, ami némi csökkenés az előző napi 231 új beteg után.

A tartomány városaiban több mint egymillió ember van karanténban.

Fotó: Hector Retamal / AFP

A Senhszi tartományban található Hszian városban a keddi tesztelésen 11 koronavírusos beteget találtak. A 13 milliós lakosságú városban elkezdték a szórakozóhelyek és az éttermek bezárását. Hszian város közelében található a világhírű agyaghadsereg. Senhszi kormányzója, Csao Jide azt mondta, hogy a tartomány városainak háborús állapotot kell hirdetniük, és fel kell gyorsítaniuk a lakosság és az utazók tesztelését.

A keleti Csiangszu tartományban 65 új esetet regisztráltak kedden.

Emiatt az atlétikai szövetség lemondta a 2022 novemberére tervezett atlétikai félmaratoni világbajnokságot, amelyet a tartományi városban, Jangcsouban rendeztek volna meg.

A korlátozás a kisebbik rossz

Hszi Csin-ping kínai elnök szerint fenn kell tartani a zéró-Covid-politikát a továbbiakban is. Elmondta: inkább elviselik az ország gazdasági növekedésének átmeneti lassulását, mint azt, hogy a lakosság élete és egészsége károsodjon a járvány miatt. Kijelentette: Kínában elképzelhetetlen, hogy együtt éljenek a koronavírussal, mert az elnök szerint az felfoghatatlan következményekkel járna.

Miközben a Covid–19 globálisan több millió áldozatot szedett, addig az egyik legnépesebb országban, Kínában 5226 koronavírushoz köthető halálesetet jelentettek.

A kínai Minsheng Bank becslése szerint

az ország gazdasága a második negyedévben fél százalékkal nőtt.

Az első negyedévben még 4,8 százalékos bővülést mértek, ám az áprilisban kezdődő lezárások lefékezték a növekedést. A második negyedéves adatokat a jövő héten fogják közölni.