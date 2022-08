A kiskereskedelmi forgalom volumene inflációs és szezonális kiigazítással 0,3 százalékkal emelkedett a júniusi 0,2 százalékos csökkenés után – közölte pénteken a Nemzeti Statisztikai Hivatal (ONS). Éves összehasonlításban 3,4 százalékos a visszaesés az előző havi mínusz 6,1 százalék után. A piacok havi bázison 0,2, éves összehasonlításban 3,3 százalékos csökkenést vártak, így mindkét adat jobb lett az előrejelzésnél.

Fotó: Daniel Harvey Gonzalez / Getty Images



Ez azonban nem ad okot optimizmusra. A júliussal zárult három hónapban ugyanis az eladások 1,2 százalékkal estek vissza az előző év azonos időszakához képest, vagyis

tavaly nyár óta folytatódik a lefelé tartó trend, az emberek összehúzzák a nadrágszíjat.

A múlt hónapban csökkentek az üzemanyag-eladások, mivel a nagyon meleg időjárás miatt kevesebben utaztak, és visszaesett a ruházati és háztartási cikkek forgalma is. „A visszajelzések továbbra is azt mutatják, hogy a fogyasztókat visszafogják a megemelkedett árak, valamint a megfizethetőség és a megélhetési költségek miatti aggodalmak” – idézte a Sky News Darren Morgant, az ONS gazdasági statisztikával foglalkozó igazgatóját.

Ezt igazolják a GfK szintén pénteken nyilvánosságra hozott adatai is, amelyek szerint a megélhetési költségek és a gyenge gazdasági kilátások miatti „akut aggodalmak” hatására történelmi mélypontra esett vissza az országban a fogyasztói bizalom.

Az index augusztusban mínusz 44 pontra zuhant a júliusi mínusz 41 pontról – ilyen alacsony szintet a statisztikák kezdete, 1974 óta nem mértek,

a Reuters által megkérdezett elemzők mínusz 42 pontot prognosztizáltak. Romlott a háztartások megítélése a saját pénzügyeiket és az általános gazdasági helyzetet illetően is, mind az elmúlt 12 hónapra visszatekintve, mind pedig az előttük álló évre vonatkozóan. „Valamennyi mutató csökkent” – hangsúlyozta Joe Staton, a GfK ügyfélstratégiai igazgatója.

Fotó: Christopher Furlong / Getty Images



A brit fogyasztói hangulat az elmúlt egy évben folyamatosan romlott az infláció meredek emelkedésével, aminek ráadásul még nincs is vége. A fogyasztói árak emelkedésének üteme 10,1 százalékra ugrott júliusban, a Bank of England előrejelzése szerint októberre 13 százalék fölé emelkedik, az amerikai Citi bank közgazdászai szerint pedig a jövő év első három hónapjában valószínűleg 15 százalék feletti éves szinten tetőzik. A jegybank arra is figyelmeztetett, hogy az elszabaduló infláció valószínűleg még az idén recesszióba dönti a gazdaságot.