Ismét tovább nőtt a fogyasztói árindex értéke Nagy-Britanniában, ezzel negyven éve, egészen pontosan 1982 februárja óta nem látott szintű volt a drágulás az országban – írja a Reuters.

Fotó: Paul Ellis / AFP

A drágulás mértéke éves szinten elérte a 10,1 százalékot, meghaladva az egy hónappal korábbi, 9,4 százalékos éves értéket. Az árak száguldása magasabb volt a szakértők által várt 9,8 százaléknál is. Az emelkedő árszínvonallal igyekszik az ország központi bankja, a Bank of England (BoE) is felvenni a harcot, a hónap elején 50 bázispontos emeléssel 1,75 százalékra változtatta az alapkamatot.

Hasonló mértékű emelést a BoE 1995 óta nem hajtott végre.

Ennek ellenére a brit jegybank nem optimista az infláció alakulásával kapcsolatban, októberre, 13,3 százalékra várja a tetőzést.

A fogyasztói árindex havi szinten 0,6 százalékot nőtt. Az élelmiszerek és alkoholmentes italok azonban még ennél is nagyobbat drágultak: júniushoz képest 2,3 százalékkal kerültek többe, míg éves szinten 12,7 százalék volt az áremelkedés mértéke.