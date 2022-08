Meglepő lépés Pekingtől: kamatot vágtak a jegybankárok

Váratlan kamatvágással és várt likviditásszűkítéssel kezdte a hetet a Kínai Népbank. Már a júliusi adatok is gyatrák voltak, s augusztusban is villognak a recessziós szignálok. Meglepő módon, még a beruházások is lassulnak.

13 perce | Szerző: Faragó József

Két kulcsfontosságú kamatlábhoz is hozzányúlt hétfőn a Kínai Népbank. Mind az egyéves középtávú likviditási hitel kamatát, mind a hétnapos fordított repokamatot visszavágták a jegybankárok. A kínai jegybank 10 bázisponttal 2,75 százalékra mérsékelte az egyéves irányadó hitelek kamatát, míg a hétnapos fordított repókamatlábat 2,1 százalékról 2 százalékra csökkentette. Egyúttal 400 milliárd jüan (59,2 milliárd dollár) likviditást vontak ki a bankrendszerből az egyéves középtávú hitelkeret egy részének kifuttatásával. Az elemzők nem számítottak az egyéves középtávú likviditási hitelkeret kamatának módosítására, a likviditásszűkítés azonban várható volt. Fotó: peng song / GettyImages A kamatcsökkentés csak jelzésértékű volt, ahhoz, hogy a jegybankárok megtörjék a lefelé futó spirált, ennél sokkal többet kell tenniük - vélte Zhang Zhiwei, a Pinpoint Asset Management Ltd. vezető elemzője. A kamatvágásnak megvolt a statisztikai előzménye: a lakásárak júliusban ismét csökkentek, míg az ipari termelés és a kiskereskedelmi forgalom a vártnál gyengébb volt. A gazdasági gondokat jelző szignálok augusztusban is villognak: ezek közül a legfontosabb, hogy a lakásvásárlók jelentős része nem hajlandó fizetni a befejezetlen lakások jelzáloghitelét, s a Covid megbetegedések száma is megugrott. A jegybanki döntés arra készteti a kínai kereskedelmi bankokat, hogy augusztusban csökkentésék az elsődleges hitelkamatlábakat. Kérdés, hogy mennyire marad hatékony ez az eszköz, annak tudatában, hogy az irányadó kamatláb és a hitelkamatok már most is rekordalacsony szinten vannak. Elemzők szerint kifejezetten aggasztó, hogy a hitelek iránti kereslet júliusban visszaesett, az új folyósítások 2017 óta a leglassabb ütemben nőttek. Mind a vállalatok, mind a háztartások részéről a hitelkereslet megtorpanása látható. Ráadásul a kiskereskedelmi, beruházási és ipari termelési adatok egyaránt alulmúlták júliusban az elemzői várakozásokat. Az ipari termelés 3,8 százalékkal emelkedett júliusban az egy évvel korábbihoz képest - közölte a Nemzeti Statisztikai Hivatal. Ez kicsit alacsonyabb a júniusi 3,9 százaléknál, s messze elmarad az elemzők 4,3 százalékos prognózisától. A kiskereskedelmi forgalom a vártnál lassabban, 2,7 százalékkal nőtt júliusban. Míg a beruházások 5,7 százalékkal bővültek az év első hét hónapjában, ami szintén rosszabb, mint az elemzők által várt 6,2 százalék. Elemzők szerint a legmeglepőbb adat a beruházások lassulása. A munkanélküliségi ráta ugyan 5,5 százalékról 5,4 százalékra csökkent, de a fiatalok munkanélküliségi rátája rekord szintre, 20 százalékra ugrott. A kínai 10 éves államkötvény hozama hat bázisponttal 2,67 százalékra csúszott, ami 2020 májusa óta a legalacsonyabb szint.

