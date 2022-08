Mindenki luxushajóútra vágyik

Még nincs is vége az évnek, de már most látszik, hogy 2022 még a világjárvány előtti adatokkal összevetve is jól alakult a hajótársaságok számára. A zöldek elégedetlenek, szerintük az iparág keveset tesz a környezet védelméért.

1 órája | Szerző: Andor Attila

Nagy fordulatot vett a tengeri hajóutak piaca idén: míg a világjárvány ezt az iparágat sújtotta a legjobban, mára minden megváltozott. Új társaságok alakultak, több tucat új hajó áll az utasok rendelkezésére – számol be az Independent. Fotó: Sven Hoppe / AFP A számok egyelőre még nem érték el a 2020 előttit, de több biztató jel van a szektorban. A hajózás újraindítása óta több mint tízmillióan utaztak világszerte a tengereken, a legtöbb viszonylatban a teljes flotta üzemben van, a Covid-tesztelési követelmények globálisan enyhülnek. Kelly Craighead, a Cruise Lines International Association (CLIA) elnöke és vezérigazgatója azt mondta: Az utasforgalom 2023 végére meghaladhatja a 2019-es szintet, úgyhogy fényes jövő áll a tengerjárókat üzemeltető társaságok előtt. A kedvező előrejelzést az egyik vezető társaság, a Royal Caribbean Group adatai is alátámasztják, ők ugyanis április és június között 30 százalékos foglaltságnövekedést mértek, és a következő időszakra szóló jegyeik is egyre gyorsabban kelnek el. Bizakodók az értékesítési ügynökségek is: a Cruise.co.uk igazgatóhelyettese, Tony Andrews szerint szinte a 2019-es szinttel megegyezők az idei foglaltsági adataik. Egyre több fiatal érdeklődik a tengeri hajóutak iránt: a 20 év alattiak az utasok 8 százalékát teszik ki, de továbbra is a 60 év felettiek adják az utazóközönség gerincét. Kihasználva a kedvező jövőképet, az ágazati szereplők is fejlesztésekbe fogtak. Összesen 22 új óceánjárót bocsátanak vízre, csak a Viking nevű társaság 15 hajóval bővíti a flottáját, igaz, ebben a folyami hajók is benne vannak. Közben a vendégek igényei is megváltoztak. Egyre többen keresik a kis hajós utakat és a folyami sétahajózást, valamint nő az érdeklődés a repülőutak nélküli, az Egyesült Királyság kikötőiből induló hajóutakra és a magasabb kategóriájú kabinokra is. Fotó: James D. Morgan / Getty Images A fellendülést az is támogatja, hogy az elmúlt években a Covid-járvány miatt gyakorlatilag nem lehetett utazni, és a lakosság most igyekszik „pótolni” ezeket a nyaralásokat. Tény, hogy az NCL 2000 felnőttek körében végzett felmérése szerint az év elején az utasok hosszabb, egzotikusabb pihenéseket terveztek, és csaknem 9 milliárd fonttal többet költenek utazásra, mint 2019-ben. Új jegyrendszerrel dolgoznak Az igények tehát nőttek, amit egyelőre az is táplál, hogy a társaságok átalakították a tarifáikat. Általában véve még a járvány előtti szinten vannak a jegyárak, annak ellenére, hogy a cégek költségei meredeken nőttek. Sok társaság átalakította jegyvásárlási rendszerét. A menetjegy immár nem tartalmaz minden szolgáltatást, az alkoholos italokért, szórakozási lehetőségekért, programokért külön kell fizetni, a viteldíjon felül. A környezetvédők nem örülnek Minden eddiginél több hibrid hajtású hajó szeli a tengerek vizét, egyre több cseppfolyósított földgázt (LNG) használnak a kikötőkbe való be- és kihajózáshoz, fejlesztik a szennyvízkezelő rendszereiket, és szűrik a kipufogógázokat – hangsúlyozzák a hajótársaságok. Ám ez nem nyugtatja meg a környezetvédőket. Szép szavak, de kevés cselekedet – reagált a német környezetvédelmi szövetség (NABU) ügyvezető igazgatója, Leif Miller. Szerinte a legtöbb flotta továbbra is a mérgező fűtőolajjal üzemel, és a társaságok csak lassan mozdulnak el a környezetbarát működés felé. Úgy véli, hogy a legtöbb társaság ugyan rendelkezik klímastratégiával, de a „zöld” megoldások egyelőre apró kiegészítéseket adnak a belső égésű motorokhoz. Emellett a hajótársaságok „környezetvédelmi mérlegét” az is rombolja, hogy sokszor a tervezettnél jóval kevesebb utas van a fedélzeten, tehát az egy főre vetített kibocsátás nagymértékben nő.



