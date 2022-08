Rejtélyes mozgásokra hívja fel a figyelmet az ukrán Pivdennoje (Dél) katonai parancsnokság, amely figyelemmel követi az Ukrajna déli, fekete-tengeri körzetében folyó eseményeket, így az oroszországi hadihajók pozícióit. Ezen a héten legalább öt olyan orosz hadihajót érzékeltek a Fekete-tengeren, tisztes távolságban Ukrajna partjaitól, amelyek fel vannak szerelve Kalibr cirkálórakétákkal. Utoljára augusztus elején figyeltek meg ennyi oroszországi csapásmérő hajót, majd ezt követően csökkent a számuk, de az ukrán függetlenség napja, augusztus 24. előtti időszakban ismét a korábbinál több hadihajót jeleztek az ukrán felderítők.

Fotó: Alekszej Druzsinyin / Russian Press /AFP

Kijevet, amely az ukrán katonai vezetők szerint felkészült arra, hogy augusztus 24-én akár a főváros polgári közigazgatási és kormányépületeit rakétákkal támadják, kiváltképpen foglalkoztatja a Kalibrok lehetséges indítóinak helyzete, száma. Mint ahogy az is, hogy Vlagyimir Putyin utasítására miért csak hónapokkal a fekete-tengeri flotta zászlóshajója, a Moszkva rakétacirkáló 2022. április 14-i elsüllyesztése után, augusztus 19-én tették közzé, hogy a flottaparancsnokot, Igor Oszipovot leváltották, és az új parancsnok Viktor Szokolov ellentengernagy lett.

Ugyancsak felerősödtek a korábban meg nem erősített hírek, hogy a csaknem 12 ezer tonnás, 1983-ban szolgálatba helyezett Moszkva rakétacirkáló helyett a fekete-tengeri flotta egyik legújabb hajója, a 4 ezer tonna vízkiszorítású Admiral Makarov fregatt lesz, amely 2017 óta teljesít szolgálatot.

Mivel Törökország, a Boszporusz ura nem jelezte oroszországi hadihajóknak a szorosokon át a Fekete-tengerre való érkezését, sem pedig onnan való távozásukat, és Oroszország két meghatározó fontosságú fekete-tengeri hadikikötőjében, Szevasztopolban (felszíni hajók) és Novorosszijszkban (tengeralattjárók) sem tapasztaltak mozgást, nem tudni, honnan kerülhettek elő további hadihajók. Az ukránok NATO-adatokra is támaszkodva jelentették, hogy ötre emelkedett a Kalibr cirkálórakétát hordozó, a Fekete-tengeren cirkáló hadihajók száma.

Fotó: Alekszej Druzsinyin / Russsian Press / AFP

Ez azt jelenti, hogy hajónként nyolc indítócsővel számolva mintegy negyven Kalibr-rakéta csaknem egyidejű indításával is kénytelenek lehetnek szembesülni az ukrán védők.

Az ukrán bejelentés utal arra is, hogy a katonai vezetés újabb, közvetlen, valós idejű, műholdról készült radar, infravörös, vagy akár elektro-optikai felvételekhez kapott hozzáférést a nyugattól. A kijevi elemzők a fotókkal nemcsak a fő célpontról, a Kercs melletti nagy hídról, hanem a Fekete-tengeren az oroszországi hadiflotta hajóinak mozgásáról is percre kész információkhoz jutnak.

Moszkva persze hallgat, a nyugat és Ukrajna meg találgat. Holott van egy logikus magyarázat a hirtelen létszámnövekedésre: a Volga-Don csatorna – amelynek ősét még Nagy Péter cár építtette az 1700-as évek legelején. A jelenlegi csatorna a múlt század ötvenes évei elején készült el, mintegy százezer német hadifogoly és ugyanannyi Gulag politikai fogoly vére és verítéke árán.

A 101 kilométer hosszú csatornán 2 ezer tonnás kisebb (maximum 3,6 méteres merülésű) hadihajók, Kalibr-hordozó korvettek tudnak felúszni a Kaszpi-tengerről az Azovi tengerbe, onnan a kercsi új híd alatt áthaladva a Fekete-tengerre. A manőver nem egyszerű, több zsiliprendszeren át 88 méteres szintkülönbséget kell áthidalni. De ezek szerint az orosz hadiflotta kisebb hajói rendszeresen mozognak a Kaszpi- és a Fekete-tenger között.

Az orosz haditengerészetben különleges szerepe van a Kaszpi-tengernek. Az öt orosz flotta közül ez a legkisebb, nem is flottának, hanem csak flottillának hívják. Viszont a Kaszpi-tenger elzártsága, a Nyugattól való távolsága miatt itt kísérletezik ki az új haditengerészeti fegyverrendszereket, a többi között a Kalibrokat is. Az elmúlt évtizedben innen indították a szíriai célpontokra a Kalibrokat. A hadihajókon tárolják a legnagyobb számú Kalibr cirkálórakéta készleteket. Egy-egy hadihajó akár 32 darabot is vihet belőlük, míg a légi indítású Kalibrokból a stratégiai légierő Tu-95MSz bombázó ("Medvéi") csak – altípustól függően – 6-16-ot visznek fel a levegőbe.

Orosz források szerint egy ilyen rakéta ára nem egészen félmillió dollár, vagyis harmadannyiba kerülnek, mint a nagyjából ugyanazt tudó amerikai BGM-109A Tomahawkok.

Becslések szerint az oroszok az ukrán invázió kezdetekor körülbelül kétezer ilyen csapásmérő eszközzel rendelkeznek, ebből nagyjából százat lőttek ki eddig.