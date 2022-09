A perzsa állam elegendő uránnal rendelkezik az atombomba létrehozásához, ám ezt csak továbbdúsítás után lehet termonukleáris fegyverek előállítására használni, miközben Észak-Korea is újraindította nukleáris programját – írja az MTI a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) jelentésére hivatkozva.

Míg május végén 12 és fél kilogramm, 60 százalékra dúsított urán volt Irán birtokában, mostanra már több mint 55 kilogrammal rendelkezik Teherán.

Szakértők szerint 50 kilogramm, 90 százalékosra dúsított urán elegendő az atombomba előállításához.

A NAÜ három hónapja nem tudja ellenőrizni az új urándúsító centrifugák termelését, miután perzsa állam hatóságai júniusban eltávolították a megfigyelő kamerákat. A jelentés szerint a nemzetközi szervezet főigazgatóját egyre jobban aggasztja, hogy nem születik megoldás ezekben a kérdésekben.

A be nem jelentett uránrészecskék kérdése a 2015. évi atomalku újjáélesztéséről folyó tárgyalások fő napirendi pontja. Teherán lezártnak tekinti a vizsgálatot, a nyugati országok és a NAÜ viszont kitart amellett, hogy ez külön téma, amelyet Irán mint az atomsorompó-egyezmény részese, köteles tisztázni. Az ügynökség nem tud biztosítékot adni azzal kapcsolatban, hogy a közel-keleti állam atomprogramja kizárólag békés célokat szolgál vagy sem – áll a jelentésben.

A várakozások szerint az atomalku megkötése után a világpiacot elárasztó perzsa olaj és gáz lenyomná az energiaárakat, ami sokat segítene az energiaválságban lévő öreg kontinensen. A NAÜ jelentése ebből a szempontból különösen rossz hír: nagy kérdés, hogyan reagálnak a jelentésre az amerikai és európai diplomaták.

A közel-keleti eseményekkel párhuzamban a távol-keleten is fokozódik a feszültség: a NAÜ jelentése szerint Észak-Korea is folytatja nukleáris programját. Márciusban földmunka folyt a Punggye-ri atomkísérleti telephelyen abból a célból, hogy újranyissák a föld alatti atomrobbantásokhoz használt alagutat, amit még 2018 májusában beomlasztottak.

Phenjan négy évvel ezzel akarta elősegíteni az Egyesült Államokkal és Dél-Koreával folytatott tárgyalásokat, amelyek aztán kudarcba fulladtak.

A létesítményben több faépületet is felépítettek, valamint helyrehozták a közeli utakat is. Emellett elkezdték megépíteni a jongbjoni nukleáris létesítmény kulcsfontosságú részeit. Szakértők szerint az idén több rakétakísérletet is végző remeteállam öt év után újraindíthatja az atomfegyverek tesztelését is.