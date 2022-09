A BNPL (Buy Now, Pay Later, magyarul: vásárolj most, fizess később) a rövid távú finanszírozás egy olyan típusa, amely lehetővé teszi a fogyasztók számára, hogy vásárlás egy későbbi időpontban, és kamatmentesen fizessék ki. A BNPL-megállapodások egyre népszerűbb fizetési lehetőséggé válnak, különösen online vásárláskor.

Fotó: Shutterstock

A ötlet az Amerikai Egyesült Államokból indult hódító útjára néhány évtizeddel ezelőtt. Részben a hitelkártya-konstrukciók kiváltásából táplálkozott, az ötletgazdák ugyanis szerettek volna egy rejtett költségek nélkül, átlátható és minden korábbinál kényelmesebb késleltetett fizetési megoldást átültetni a gyakorlatba. Ez olyannyira jól sikerült, hogy az amerikai lakosság csaknem 60 százaléka vett már igénybe BNPL-szolgáltatást.

Mi az a BNPL és miért jó, ha utazni akarunk?

A késleltetett fizetési megoldás alapelve az volt, hogy főként egyszeri vásárlásokra, például koncertjegyekre, csúcskategóriás eszközökre, ruházati cikkekre használták őket. Azonban – főleg a jelenlegi, nehéz gazdasági helyzetben – sokan hétköznapi vásárlásaik során is egyre inkább választják ezt a lehetőséget. És a BNPL most már a turizmust is meghódítaná.

Ugyanis az utazás továbbra is nagy költséget jelent a fogyasztók számára, legfőképpen akkor, ha hosszú távú vagy éppen családi nyaralásról van szó.

Így nem meglepő, hogy a BNPL opciók, amelyeknek köszönhetően a vásárlás költségei több havi részletre oszthatók, csábítónak tűnnek az utazók számára, hiszen további rugalmasságot biztosítanak számukra.

A BNPL betörhet a magyar utazási piacra is

Bár Magyarországon még nem elterjedtek a BNPL megoldások, hazánkban is megjelentek az első fecskék. Júniusban érkezett meg az első magyar halasztott fizetéses szolgáltató, a PastPay – számolt be róla a Fintech.hu.

A PastPay első körben a B2B webshopok számára vált elérhetővő, azaz olyan e-kereskedőknek, amelyek vállalatokat szolgálnak ki. A szolgáltatás alapja az, hogy a cégek rugalmas konstrukciók szerint, időben elnyújtva rendezhetik fizetéseiket, és ez nagy segítség nekik a likviditásuk javításában, illetve a késedelmes fizetések elkerülésében. Az ezt igénybe vevő cégeknek a vásárlás lefolytatásától számítva 30–60 napjuk van a végösszeg befizetésére.

Az utazási megoldások tekintetében sem elterjedt még a megoldás, de az Amadeus utazási ügynökségen keresztül már magyarok számára is elérhető az utazási BNPL.

Igénybe vehető a halasztott fizetés az utazások költségeinél is

Az Amadeus nemzetközi vállalata két utazási specialistával, az Uplift és a Fly Now Pay Later cégekkel együttműködve hozta létre a BNPL-szolgáltatásokat összegyűjtő népszerű Amadeus Xchange Payment Platformot (XPP).

Az XPP-t több száz légitársaság és utazási vállalat használja, és az utazással kapcsolatos fizetések szinte minden részét lefedi, a csalásmegelőzéstől a fizetés elfogadásáig.

Fotó: PonyWang / GettyImages

A fejlesztésnek köszönhetően a légitársaságok, az utazási irodák és szállodák a platformhoz való egyetlen kapcsolaton keresztül könnyen hozzáadhatják saját BNPL-opciókat az értékesítési csatornáikhoz, ezzel a Fly Now Pay Later és az Uplift is könnyebben elérhetővé válik a turisták számára az egész iparágban.

Az Amadeus rendszerében a szolgáltatást igénybe vevő utazók választhatnak, hogy hat, kilenc vagy tizenkét hónapos részletekben fizetnek-e az utazásért.

A vállalat több mint 5000 utas megkérdezésével végzett kutatása eredményei alapján

a turisták 68 százaléka többet költene utazásra, ha rendelkezésre állna a BNPL lehetőség,

49 százalékuk pedig megerősítette, hogy nagyobb eséllyel venne igénybe kiegészítő szolgáltatásokat a légitársaságoktól.