Lassuló gazdaság, száguldó infláció, megélhetési és energiaválság – ilyen, azonnali és drasztikus intézkedéseket követelő kihívások kezelése vár az új brit kormányfőre.

Liz Truss Rishi Sunak volt pénzügyminisztert győzte le. Fotó: Susannah Ireland/AFP

Liz Truss meg is ígérte, hogy egy héten belül bemutatja a válságkezelésre vonatkozó tervét. Bár részletekbe nem bocsátkozott, sajtóértesülések szerint

a csomag értéke az adócsökkentésekkel és a háztartásoknak nyújtott közvetlen támogatással együtt elérheti a százmilliárd fontot.

(Egy font 465,2 forint). A piacokat aggasztják a tervek, elsősorban az adócsökkentés, mely várhatóan tovább ront az egyébként is rossz inflációs helyzeten, felgyorsítja a kamatemelést, és súlyosbítja a várható recessziót.

Az aggodalmak miatt a font árfolyama és a kötvényhozamok is estek az elmúlt hetekben, Kwasi Kwarteng, az üzleti ügyekért felelős miniszter azonban, aki várhatóan megkapja majd a pénzügyi tárcát, igyekezett megnyugtatni a befektetőket.

Szerinte az új kormány megengedheti magának, hogy újabb hiteleket vegyen fel a csomag finanszírozására.

„Tekintettel a válság súlyosságára, szükség lesz némi költségvetési lazításra, hogy átsegítsük az embereket a télen. Ez a helyes dolog ilyen nehéz időkben” – írta Kwarteng a Financial Timesban. Kwarteng szerint Nagy-Britannia adósságának a bruttó hazai termékhez viszonyított aránya Németország után a második legalacsonyabb a hét legfejlettebb ipari állam (G7) között – az első negyedévben 99,6 százalékot tett ki –,

így nincs szükség túlzott költségvetési szigorításra.

Hangsúlyozta azonban, hogy a támogatást fiskális szempontból felelős módon nyújtják majd be. „Liz elkötelezett a takarékos állam mellett, és amint a közvetlen sokkon túl vagyunk, azon fogunk dolgozni, hogy idővel csökkentsük a GDP-arányos adósságot” – tette hozzá.

Azzal is igyekezett megnyugtatni a befektetőket, hogy az új kormány „továbbra is teljes mértékben elkötelezett marad a Bank of England (BoE) függetlensége és a jegybank fontos feladata mellett, hogy a következő hónapokban csökkentse az inflációt”.

„A monetáris és fiskális politika összehangolása döntő fontosságú” – tette hozzá. Truss korábban kijelentette, hogy a központi bank megbízatását – annak függetlenségét tiszteletben tartva – felül kívánja vizsgálni. Egyik támogatója viszont megkérdőjelezte, hogy a BoE-nek kizárólagos hatáskörrel kellene-e rendelkeznie a kamatlábak meghatározására – emlékeztetett ezzel kapcsolatban a Reuters.

Kwarteng szerint

Truss arra is törekedne, hogy a brit gazdaság 2,5 százalékos növekedést érjen el,

és e cél elérése érdekében beruházásokra összpontosít majd, nem pedig arra, hogy a kormány hogyan módosítja az adókat és költekezik.

Ez a növekedés azonban egyelőre csupán álomnak tűnik. A második negyedévben 0,1 százalékkal zsugorodott a GDP, és legutóbb a Brit Kereskedelmi Kamara (BCC) figyelmeztetett, hogy a gazdaság az év végére recesszióba süllyed. Megvágta a növekedési kilátásokat a Goldman Sachs is, az amerikai pénzügyi szolgáltató szerint a brit gazdaság a korábban becsült 1,1 százalékos bővülés helyett jövőre valószínűleg 0,6 százalékkal zsugorodik.

Az infláció a jelenlegi 10,1 százalékról a BoE előrejelzése szerint októberre 13 százalék fölé ugrik, de a jövő év elejére a Citi már 18 százalékot, a Goldman Sachs pedig 22 százalékot prognosztizál arra az esetre, ha a földgázárak a jelenlegi szinten maradnak.

Az energiaárak már így is olyan szinten vannak, hogy felmérések szerint a lakosság több mint negyede nem lesz képes fűteni télen, a háztartások többsége energiaszegénységbe süllyed, zuhanás lesz a kiskereskedelemben, a vendéglátóiparban és a turisztika területén.

Liz Trusst és Boris Johnsont a tervek szerint kedden fogadja II. Erzsébet királynő, aki formálisan tudomásul veszi a miniszterelnök távozását, és megbízza a megválasztott utódot a tisztség ellátásával. Az esemény a királynő egészségi állapota miatt kivételesen nem a londoni Buckingham-palotában lesz majd, hanem az uralkodó skóciai nyári rezidenciáján, a Balmoral kastélyban.

Truss II. Erzsébet királynő 15. miniszterelnöke lesz.