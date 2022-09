Megállapodott a Mercedes furgonokat gyártó részlege, a Mercedes-Benz Vans és a Rivian, hogy elektromos furgonokat gyártó üzemet hoznak létre Lengyelországban, Romániában vagy Magyarországon egy vegyesvállalat keretében a következő években – közölte a német autógyártó csütörtökön.

Fotó: THOMAS KIENZLE / AFP

A tervek szerint a gyártósorokon mind a két cég márkáit termelni fogják,

közölte a Mercedes, hozzátéve, hogy saját teljesen elektromos furgonhoz fejlesztenek architektúrát, melynek VAN.EA lesz a neve.

Első körben mind a két cégnek egy-egy nagyobb modellje fog készülni az üzemben – melynek helyszínét egyelőre nem árulták el –, így a VAN.EA platformra épülő járművek mellett a Rivian Light Van platformjára alapuló furgonokat fognak gyártani.

A Mercedes azt is közölte, hogy a Sprinter furgonjait termelő német gyáraiban átszervezésre készül, hogy ellensúlyozza az elektromos járművek magasabb költségeit.

Az együttműködés a Rivian számára is kritikus időpontban érkezik, miután a cég akadályokba ütközött Illinois-ban található gyárának felfuttatása terén az ellátási láncok akadozása és a magas alapanyagárak miatt. Az elektromos járműgyártó emiatt elbocsátásokra és termelésének halasztására is kényszerült, ami a cég részvényeinek árfolyamán is meglátszik, azok ugyanis 68 százalékot zuhantak az év eleje óta.

Az európai összeszerelő üzem Mercedes-szel közös kivitelezése így segíthet a második negyedévben 1,2 milliárd dollárt felélő startupnak megőriznie forrásait második amerikai gyárára, melyet a tervek szerint 2025-ben nyitnak majd meg – írja a Reuters.

A Soros György figyelmét is felkeltő Riviannak ráadásul egyre több versenytárssal kell szembenéznie az elektromos furgonokat fejlesztő startupok világában, miközben

a hagyományos autógyárak saját modelleikkel igyekeznek elejét venni az induló cégek térnyerésének.

A Ford például a népszerű benzines Transit elektromos változatát készítette el, és miután ezekből az év eleje óta 4 ezret el is adott, az amerikai piac éllovasává is vált. A Mercedes-Benz Vans még áprilisban arról beszélt, hogy rendelésállománya tele van, azzal a gyárai alig győzik felvenni az iramot az ellátási nehézségek miatt.