Bemutatta régóta várt 390 ezer eurós (több mint 155 millió forintos) Purosangue modelljét a Ferrari, hogy szélesebb közönséget célozzon meg ezzel a korábbinál. A frissen leleplezett autó nem hasonlít az olasz gyártó többi típusára, így például négy ajtót és négy ülést is kapott, valamint tankja is 473 liter befogadására képes.

Fotó: Ferrari, Facebook

A kérdés persze az, hogy a Purosangue nevezhető-e SUV-nak. Az autógyártó vezérigazgatója, Benedetto Vigna szerint a járműt nem szabad SUV-nak hívni, mert nem az, hanem egy Ferrari.

A cégvezető szavai jól jelzik, mennyire nehéz is a sportautóiról ismert márkának átlépnie saját árnyékán és előtérbe helyeznie ezt az egyre népszerűbb szegmenst.

Noha a krosszóverek és SUV-ok jóval kevésbé fürgék, mint amihez a Ferrari sofőrök szokhattak, a 225 ezer eurós Lamborghini Urus és a közel 207 ezer eurós Bentley Bentayga fogadtatása pozitív volt. A Purosangue mind a kettőnél hamarabb, 3,3 másodperc alatt gyorsul százra.

Noha a Ferrari 296 GTB és SF90 Stradale plug-in hibridek, a Purosangue csak belsőégésű motort kapott: egy 12 hengeres 715 lóerős darabot, mely automata váltóval akár óránként 310 kilométeres sebességgel is tud haladni – írja a Bloomberg.

A vállalat marketing és kereskedelmi vezetője, Enrico Galliera elmondta, hogy

sokáig gondolkodtak a meghajtáson, míg végül a vásárlók óhajaival kompromisszumot nem kötve döntöttek a belsőégésű motor mellett.

A SUV-típusú autókra vágyók és a Ferrari hagyományos modelljeit kedvelők között egyensúlyozó vállalatnak az elektronikus meghajtásra váltás és a szabályozó hatóságoknak történő megfelelés sem lesz egyszerű a rajongók felbőszítése nélkül. Olaszország igyekezett ikonikus autói számára felmentést kapni az uniós, 2035-től elektromos hajtást elváró szabályai alól.

A tavaly több mint 11 ezer autót eladó gyártó élén álló Vigna júniusban a Ferrari akkumulátor stratégiájáról is beszélt és ígéretet tett arra is, hogy három év múlva érkezik az első teljesen elektromos autójuk is. A csak akkumulátorral rendelkező és a plug-in hibrid modellek tehetik ki a cég portfóliójának 60 százalékát 2026-ra, egy 4,4 milliárdos beruházási terv eredményeként. Galliera szerint a cég elkötelezett annak tekintetében, hogy az évtized végére csak karbonsemleges járműveket gyártson.

A Purosangue-ra leadott előrendelések már most meghaladhatják a 2000-et, ám a Ferrari megígérte, hogy az exkluzivitás megőrzésének céljából nem engedik, hogy a modell eladásai nagyobbak legyenek, mint az összes eladás 20 százaléka a típus élettartama alatt.