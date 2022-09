Ma megnyitották az észak-lengyelországi városokat a Balti-tengertől elválasztó Visztula-turzáson vágott csatornát, a stratégiainak minősített beruházás orosz ellenőrzés nélkül hajózható útvonalat nyit a kelet-lengyelországi térség számára. Az ünnepségen Andrzej Duda elnök, Mateusz Morawiecki kormányfő, Mariusz Blaszczak kormányfőhelyettes és nemzetvédelmi miniszter, valamint Jaroslaw Kaczynski, a kormánypárt elnöke is részt vett. A csatorna mintegy száz kilométerrel rövidíti meg az utat a Balti-tenger és a Visztula-turzástól délre elterülő Visztula-öböl partján fekvő települések között.

A mintegy 96 kilométer hosszú turzás Gdansk kikötővárostól az Oroszországhoz tartozó exklávéig, a Kalinyingrádi területig nyúlik.

Az átadási ünnepséget annak a napnak az évfordulójára időzítették, amelyen 1939-ben, a második világháborúban a Szovjetunió megtámadta Lengyelországot.

Andrzej Duda jelképesnek nevezte a dátumot. Kiemelte: eddig a Visztula-öblöt nem lehetett megközelíteni orosz hajózási engedély nélkül. Ezzel arra utalt, hogy a Visztula-öböl déli partjánál fekvő Elblag város kikötőjét eddig csak az orosz Baltyijszk városnál lévő keskeny szoroson át, vagyis a kalinyingrádi orosz felségvizeken keresztül lehetett megközelíteni.

A Visztula-turzás földnyelvét átvágó csatorna megépítése a 15. század óta többször is felvetődött, a terveknek általában geopolitikai hátterük volt. Többek között Báthory István erdélyi fejedelem is mérlegelte az építkezést, hogy hátrányos helyzetbe hozza a vele szembeszegülő Gdansk szabadvárosát. A csatornát végül 2019-ben kezdték el megépíteni, a beruházásról szóló 2017-es törvény Lengyelország, valamint az Európai Unió keleti területeinek új geopolitikai helyzetére is hivatkozott, Ukrajna 2014-es orosz megtámadására utalva.