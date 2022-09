A S&P Global Market Intelligence adatai szerint tovább csökkennek a tengeri szállítási árak, ez azonban kivételesen nem jó jel, mert nem a kikötők alacsonyabb leterheltsége és az ellátási lánc zavarainak enyhülése, hanem a kereslet visszaesése az egyik fő ok. Az árakat a koronavírus-járvány tornászta az egekbe, egy hagyományos konténer szállítási költsége kétezer dollárról tavaly nyárra tízezerre ugrott. Az elmúlt három hónapban azonban egyre olcsóbban lehetett szállítani a konténereket és a szárazárut, a szokásos árcsúcsot a vártnál korábban érték el – számolt be a CNBC az elemzés eredményéről.

A piac szezonalitásából adódóan a száraz ömlesztett áru fuvardíjai jellemzően a harmadik negyedévben érik el a csúcsot; a legfrissebb kilátások szerint azonban arra számítunk, hogy ez idén a második negyedévben megtörtént

– írták.

Modellszámításuk szerint a főbb nyersanyagok tengeri szállításának árbarométere, a Baltic Dry Index várhatóan 20-30 százalékkal csökken az év során, mielőtt 2024-ben némileg helyreállna.

Fotó: Pete Saloutos / AFP

Az előrejelzés megerősíti a globális recesszió növekvő kockázatát, mivel a fogyasztói kereslet a megélhetési költségek és az infláció emelkedése közepette lelassul. A Kereskedelmi Világszervezet (WTO) áruforgalmi barométere is a forgalom növekedésének stagnálását mutatta: az augusztusban közzétett jelentés szerint

az első negyedévben az éves növekedés 3,2 százalékra esett vissza a 2021 utolsó három hónapjában mért 5,7 százalékról.

A visszaesés oka részben az ukrajnai konfliktus, illetve a koronavírus-járvány megfékezésére alkalmazott kínai zéró tolerancia. A WTO szerint ugyan idén nőni fog a világkereskedelem, de az előrejelzéssel kapcsolatos bizonytalanság is

az ukrajnai konfliktus, a növekvő inflációs nyomás és a fejlett gazdaságokban várható monetáris politikai szigorítás miatt.

.

Fotó: Moirenc Camille / AFP

Az S&P Global Market Intelligence osztja ezeket az aggodalmakat. Bár az elemzők az elkövetkező hónapokban némi szezonális javulásra számítanak a száraz ömlesztett áruk piacán, a szállítási árakat több tényező is befolyásolja. A kínai járványpolitika enyhítése vagy egy esetleges tűzszünet Oroszország és Ukrajna között megemelheti a fuvardíjakat, a kereslet és a fogyasztás további lassulása pedig még lejjebb nyomja majd az árakat. Pozitívum viszont, hogy a Federal Reserve Bank of New York legfrissebb indexe szerint enyhül a globális ellátási láncra nehezedő nyomás, bár továbbra is történelmi magasságban marad.